Aquest divendres, a la Plaça Major de Gandia, s’ha procedit a la lectura d’un manifest amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer.

Carlos Recio, pacient que afronta una varietat de la leucèmia, ha sigut l’encarregat de llegir aquest text per a conscienciar a la població general, homes i dones, del perill que aquesta malaltia té en la societat.

Recio ha aportat distintes dades referides a la malaltia: Una d’elles, per exemple, és que 7 de cada 10 famílies valencianes són afectades pel càncer. També ha agraït a l’Associació contra el Càncer de Gandia la seua labor. Finalment, ha incidit en les tasques a realitzar per a evitar una major propagació del mateix, tals com mamografies o garbellats per tal de gaudir d’un futur millor.

A l’acte hi han estat present l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la regidora de Sanitat, Liduvina Gil, i una gran representació de la corporació municipal.