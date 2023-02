La Fundació Vicky Foods i el Centre d'Innovació en Nutrició i Salut de la companyia han celebrat l'acte de lliurament del Premi Fundació Vicky Foods a la investigació en nutrició i salut que enguany compleix la seua segona edició. A l’acte han assistit l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, la vicealcaldessa, Ana Morell, i regidors i regidores i representants del teixit associatiu i empresarial d’Oliva

Amb aquest guardó el hòlding internacional d'alimentació busca reconéixer la labor de la investigació i el seu desenvolupament en el camp de la innovació tecnològica per a la producció i aprofitament de productes, de la millora del perfil nutricional, dels projectes "Clean label", els aliments funcionals i l'alimentació personalitzada.

El projecte guanyador ha anat destinat al treball de recerca "Reformulació de productes de brioixeria/pastisseria més saludables i sostenibles" elaborat per l'enginyera en Agroindústria Alimentària, Katherine Gutiérrez Luna en la Universitat de Navarra. El projecte s'ha centrat en el desenvolupament d'hidrogels i emulsions gelificades com a substituts de greix (utilitzant olis vegetals amb un perfil lipídic de característiques potencialment beneficioses i compostos bioactius) i la seua aplicació a matrius alimentàries, comprovant la seua viabilitat sensorial i caracteritzant el seu valor nutricional i saludable.

L’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer ha declarat que «des de l’Ajuntament d’Oliva sempre hem valorat molt positivament la tasca que desenvolupa aquesta fundació i la importància de lliurar guardons que valoren projectes per la sostenibilitat i la salut en la producció d’aliments, la innovació tecnològia i la investigació per fer front a problemes de salut com ara l’obesitat». «Des de les institucions i també des del sector privat, és fonamental continuar apostant per l’I+D+i per bastir un creixement econòmicament sostenible en les nostres ciutats» ha conclòs Balaguer.

L'esdeveniment, que s'ha dut a terme en el Centre d'Innovació de Vicky Foods, situat dins del complex de la companyia a Vilallonga (València), ha comptat amb la presència d'Isaura Navarro, consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Roger Llanes, secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària; Marian Campello, secretària autonòmica d'Innovació i Transformació Digital; David Torres, director general de Desenvolupament Rural; Mayte Cháfer, directora general de Política Agrària Comuna; Antonio Quintana, director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Júlia Company, directora d'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i David González, director de l'Institut Valencià d'Estadística, entre altres representants institucionals i del sector empresarial.