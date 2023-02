El candidato a la alcaldía de Gandia por el Partido Popular, Juan Carlos Moragues, ha presentado a Juan Pellicer, quien será el encargado de dirigir la campaña electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Moragues ha destacado "la dilatada carrera y el reconocible currículo de Pellicer", con quien ya compartió años de trabajo durante su etapa como conseller de Hacienda y como delegado de Gobierno de España en la Comunitat Valenciana.

Pellicer fue director de comunicación en la Consellería de Hacienda y la delegación de Gobierno, además de haber trabajado en varios medios de comunicación, así como en diferentes empresas del ámbito privado. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Pellicer ha querido destacar su vinculación con Gandia, donde ha trabajado en varias empresas de la ciudad, destacando que "cuando recibí la llamada de Moragues no pude decir que no, porque es una persona que quiere lo mejor para Gandia", recordando que “ya cuando era conseller y delegado de Gobierno venía desde Valencia todos los días y hacía todo lo posible por mejorar la ciudad”.

“Afronto el reto con ilusión porque Gandia es una ciudad que me atrae ya que he trabajado aquí varias veces durante mi carrera profesional y siempre ha sido una ciudad que me ha gustado mucho”, ha afirmado Pellicer durante su presentación. “Para mí es una ciudad de posibilidades que faltan en este momento y es lo que se debe trabajar por parte de Moragues, por eso mi meta es que llegue a ser alcalde de Gandia, porque es una persona que lo vale”.

En ese acto el candidato a la alcaldía ha destacado los pilares en los que quiere basar su campaña electoral. “Ambición, humildad y cercanía. Quiero presentar un proyecto político que sea muy ambicioso, pensando en grande, que Gandía vuelva a ser una ciudad referente, pero siempre con los pies en el suelo, con responsabilidad".