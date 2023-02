L'arquebisbe de València, Enrique Benavent, ha oficiat aquest divendres dia 3 a Potries la missa de la festa del patró local, Sant Blai, en l’inici del Porrat 2023. La missa s'ha dut a terme a l’església dels Sant Joans, cantada per la Coral de Potries.

Benavent ha estat convidat per l’Ajuntament al dia gran del Porrat, ha passejat pel municipi amb companyia de l'alcaldessa, Asumpta Dominguez, y el regidor de Cultura, Sergi Vidal, i ha visitat els llocs més emblemàtics de la localitat. Acompanyant al nou arquebisbe de València han estat a Potries nombrosos sacerdots dels pobles de la comarca.

També este divendres, festa local al municipi, hi havia programada una sessió del «Porrat escolar» amb activitats per als més menuts i joves. Enguany hi han inscrits 800 estudiants de toda la comarca per participar en les activitats de cultura i oci previstes en el programa.

Una d’eixes activitats es el taller-actuació gratuït, «About The Beat», amb Cento Carbó i Pere Sirerol a la plaça del País Valencià.

També aquest divendres estava programada la inauguració a l’edifici de l’Ajuntament de Potries de les exposicions «Els joguets en ceràmica» i «Hilando Vidas» des de les 18 hores, a més d'un berenar de xocolate i bunyols al pati de l’Ajuntament.

La jornada inaugural del Porrat de Sant Blai 2023 tenia que finalitza amb la «Nit de Festa» a la carpa musical amb l’actuació del grup «The Luxe».

El segón dia del Porrat de Potries, dissabte dia 4, començarà amb la «Ruta de l’Aigua Teatralitzada» amb el nom «La Concòrdia de l’Aigua». Una activitat oberta per a tots els públics que necessita inscripció obligatòria a programació@potries.org o al telèfon 96 280 05 88 al preu de 5 euros.

També dissabte de matí s’inaugura la Fira Gastronòmica i Artesana amb cercavila de dolçaines i tabals, a més d’un taller de fang i l’actuació de Dani Miquel, Almudena Francés i Lluch Llorens per a públic infantil.

De vesprada es representa l'obra de titelles "Sant Blai i la seua relíquia", actuarà el grup "Trocamba Matanusca" i ja de nit arriva el Blai Fest ammb els grups "El Diluvi", "Niuss", "Cactus" i "Nonai Sound" a la carpa.

La programació del diumenge dia 5 s'encetarà amb la «Ruta de l’Aigua Teatralitzada» amb el nom «La Concòrdia de l’Aigua», seguida de l'obra de titelles "Sant Blai i la seua relíquia", un taller de fang, el sarau popular amb "La Comarcal" i una passejada festiva amb la batucada "Comboi".

De vesprada, cercavila de colçaines i tabals, contacontes, una nova representació de l'obra de titelles "Sant Blai i la seua relíquia" i, per tancar el cap de setmana l'actuació del grup "Jazzmatiks" a la plaça del Cup.