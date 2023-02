La Federació de Teatre Amateur de Gandia ya es una realidad. El proyecto se gestó hace un par de años, justo en los primeros meses de la pandemia, tras la crisis del sector, con reuniones que en principio fueron virtuales. Y, tras muchas videollamadas y puesta en común, por fin se presentó en sociedad, el pasado 27 de enero en la Casa de la Cultura. Sus iniciales, FETA Gandia, juegan con el doble sentido entre el acrónimo y el «fet a Gandia». Está formada por nueve agrupaciones: Aiguamar Teatre, Amics del Teatre, Ambfiteatre, Comuna Gàbia, El Carro de Verona, Lletraferits & Comediants, Marabú Teatre, Xirimiri Teatre y Quadern d’Assajos Teatre.

Todas ellas han surgido de centros educativos, del mundo fallero, de la propia Escola del Teatre Serrano, o simplemente tras juntarse un grupo de amigos. Su presidente es Sergi Bono, de Aiguamar Teatre, y en su directiva están representadas el resto de las agrupaciones. En la presentación estuvieron presentes miembros de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana para apoyarles en este primer e importante paso, además de representantes municipales; el alcalde, José Manuel Prieto; el vicealcalde, Josep Alandete; el concejal de Cultura, Nahuel González, y concejales de Compromís y del PP.

Sergi Bono apuntó que las compañías amateur de Gandia «son una fuente incesante de producción cultural, actúan en la Comunitat Valenciana, ya que la mayoría de las obras son en valenciano, pero también fuera».

José Manuel Prieto, en su discurso, señaló que en Gandia «siempre se ha cultivado el teatro incluso cuando no había espacios para mostrarlo, y ahora que los tenemos debemos ponerlos en valor». El alcalde recordó que en alguna ocasión fue, y espera volver a ser, «actor del Ligorio», y añadió que «aquí los grupos de teatro locales sí que sois profetas en vuestra tierra, y todos vosotros nos inoculáis el excelente veneno del teatro, que se contagia».

Por su parte, Nahuel González felicitó a los artífices de esta unión, «que era muy necesaria, porque si el movimiento teatral está organizado siempre será más fácil exponer las principales reivindicaciones». Les dijo, además, que el Teatre Serrano está a su disposición. «Las representaciones amateur que estamos programando cada dos o tres meses están teniendo una gran acogida por parte del público, y seguiremos en esta línea».

Gandia y la comarca tienen una gran tradición teatral. Hay una veintena de compañías, muchas ligadas o surgidas de comisiones falleras, pero también excelentes dramaturgos que crean textos propios, como Marisol Herrera, Pere Huerta, Ignasi Moreno, Mariano Lloret, Mariano Velázquez, Jordi Grau, o Josep Lluís Roig, además de numerosos escenógrafos y técnicos. No hay que buscar fuera. Gente que hace teatro en la mayoría de los casos de manera desinteresada, compaginando sus profesiones.

Desde la federación reconocen que «no están todos los que son», aunque sí las más veteranas, por lo que invitan al resto a sumarse. Hay muchos más vinculados a las Fallas, y otros están en un paréntesis, como M de Màrtirs. «Somos los pioneros en esta iniciativa pero lucharemos no sólo por nosotros sino por todos los grupos de teatro amateur de Gandia», aclaró Sergi Bono.

Entre sus principales objetivos están «fomentar la cultura teatral en Gandia, construir una alternativa de ocio para jóvenes, mayores y los colectivos sociales, preservar los valores del teatro clásico y promover la lengua y la cultura autóctonas».

El logotipo con el que arranca la FETA está diseñado por el pintor Toni Durà. En la presentación, Durà explicó que no quiso caer en tópicos y se inspiró en un elemento esencial para los actores: el espejo rodeado de bombillas. La tipografía recuerda a la época de musicales de Broadway.

Sergi Bono resumió así la filosofía de la FETA Gandia en estos primeros compases: «Encara que caiga una forta Pluja o sols un Xirimiri, l’Aiguamar continuarà asserenant-nos per a no acabar Comuna Gàbia. Anotem al nostre Quadern d’Assajos tots els nostres Lletraferits i Comediants perquè l’Ambfiteatre es plene d’Amics del Teatre. Posem-nos el nostre Marabú i pugem al Carro de Verona, perquè, senyores i senyors, l’espectacle va a començar».

Las compañías

Aiguamar Teatre

La compañía Aiguamar Teatre nació en 1999 con un grupo de alumnos del colegio Carmelites de Gandia, dirigidos por profesores del centro. Su primera obra «El mercader de Venècia» fue representada dentro del ámbito escolar. Después vendría el montaje de «Joan el Cendrós». A partir de 2001 la compañía, capitaneada por Carlos Flores, sale del ámbito escolar y comienza su andadura con infinidades de propuestas como «Besos», «Infants», «Mandíbula Afilada», «Enten-me tu a mi» y «Popurri». En 2015, siendo ya un trío, estrenan su montaje «Trio Faraona», que les ha llevado a realizar más de 80 representaciones y a conseguir muchísimos galardones. Actualmente, «Més que tu» es la obra con la que están de gira.

Amics del Teatre

Amics del Teatre de la Valldigna se creó en 2014 con el fin de buscar proyectos de teatro infantil, para adultos y familiar. Empezaron en Tavernes haciendo la promoción de la programación cultural infantil con los personajes de Xara y Bolomor. Durante años han trabajado creando talleres sobre personajes históricos y haciendo cuentacuentos. En 2018 empiezan a trabajar para público adolescente y adulto con obras como «Mars de sorra, deserts d’aigua», de Ignasi Moreno y «La Ventafocs i les perdius escabetxades», de Jordi Grau. En 2022 llega «Tots els dies», de Ignasi Moreno, interpretada por Dolors Palonés y Adri Sanz, una historia de silencios que da voz a aquellos que no pueden hablar, donde se aborda el acoso escolar.

El Carro de Verona

El Carro de Verona es una compañía de teatro clásico que nació en Gandia en 2012, con el objetivo de fomentar la divulgación del teatro y su cultura. Actualmente está dirigida por Julio Santandreu. Producen representaciones teatrales varias, y también ofrecen cursos y talleres formativos para personas que deseen iniciarse en el mundo de las artes escénicas o perfeccionar su técnica. Realizan todo tipo de eventos y actividades culturales, así como recitales y teatro al aire libre, con el fin de conservar y transmitir la riqueza de los textos del Siglo de Oro español. Su trayectoria incluye diferentes trabajos como «La Dama Boba» de Lope de Vega y un amplio repertorio de «Entremeses Clásicos». Han actuado en el Festival de Teatro de Almagro.

Comuna Gàbia

Nació vinculada a la falla Carrer Major i Passeig, en 1994. Tras aquellas Fallas se organizó una reunión del casal, ubicado en parte de lo que hoy es la Casa de la Cultura, para poner en marcha un grupo teatral propio. Su primera obra fue «Ací no paga ni Déu», de Dario Fo, estrenada en diciembre de 1995 en el concurso Ligorio Ferrer, que ganó. A partir de ese momento Comuna Gàbia va a estreno por año. En 2002 comienzan un periplo de montajes de textos escritos por Ignasi Moreno, que fueron 8 desde 2002 a 2009. Con títulos como «L’emoció se n’ha anat», «Darrere del teló», «Huit magnífics i un porter» o «70 grams», participan en numerosas muestras y concursos. Su última obra, «Famílies.som», fue estrenada en el año 2019.

Lletraferits i Comediants

Se creó en 2011 como resultado de la amistad surgida entre sus componentes que hacían teatro de calle y recreaciones históricas. En 2012 estrenan su primer montaje, «Amnèsia. The best reality show». En 2013, con «L’últim rei», llegan a realizar 50 representaciones, incluso fuera de la Comunitat Valenciana. Los años siguientes caen otros dos montajes, «A les fosques» y «Nico &Tina». En 2016 estrenan su primer montaje infantil, producido por Globalmón, tratando la tragedia que viven miles de refugiados, «Mars de sorra, deserts d’aigua». Le seguirán «La lluna cega» y en 2018 «L’últim viatge a Treblinka», con texto y dirección de Ignasi Moreno. El grupo está preparando actualmente otro montaje con mucha ilusión.

Marabú Teatre

Se funda en 2005 a cargo de un grupo de amigos comediantes y amantes del teatro, con pocos medios pero con muchas ideas creativas. Empiezan con obras del autor valenciano Carles Alberola como «Besos», «Spot» y «Mandíbula afilada». Luego llegaron las obras escritas por Marisol Herrera, su directora, como «Pas a tres», «Agafant mosques» y «El blau, la roja i el verd». Poco a poco han ido aprendiendo y creciendo en este arte, del que tan sólo se consideran modestos aprendices, pisando salas, prestigiosos concursos y muestras. Han logrado numerosos premios y sobre todo el reconocimiento del público, que hacen que la familia de Marabú siga ilusionándose y creando más espectáculos.

Quadern d’Assajos

Se crea a principios de 2015 por iniciativa de Pere Huerta como grupo de producción y exhibición teatral. En ese año producen su primer espectáculo, «Las horas que no son nuestras», colaborando con el grupo No piséis los crisantemos. Le siguen «L’aldea» y más producciones propias, como «Nagore», escrita, montada y dirigida al grupo gandiense All i Pebre Teatre; «Octubre», obra encargada por el Ayuntamiento de Xàbia para el 9 d’Octubre y «Grotowski», producida para la gala de clausura del certamen Ligorio Ferrer. Su última producción, «El cuaderno», es una obra de teatro inclusiva que fue estrenada en el Festival de Música y Artes Escénicas de Piñeiro de Areas, en Pontevedra.

Xirimiri Teatre

Creado por un grupo de alumnos y exalumnos de la Escola del Teatre Serrano de Gandia. Con ganas de transmitir y compartir con el público su pasión por las artes escénicas, inician su marcha en el año 2014. Estrenan «Grossa», de Neil Labute, en la muestra Ligorio Ferrer, donde consigue varias nominaciones. Un año después vendría «Amor’t», primera obra íntegramente propia. Continúan con obras como «Estacions», «Superheroïnes», «Deux ex Machina» o «Taronja Sanguinelli», consiguiendo varios premios y nominaciones. Sus obras han sido representadas en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana con montajes propios y han participado en distintos certámenes, incluso en teatro de calle.

Ambfiteatre

Ambfiteatre nació en Gandia en 2014, de la mano de Pep Lloret con el propósito de seguir haciendo lo que hasta ese momento hacían, pero de una manera más independiente, continuada y seria, desvinculándose de alguna manera del mundo teatral fallero. Apostó fuerte por «Trastornats», una delirante comedia del autor francés Laurent Baffie y adaptada por la propia compañía. En 2015 se produce la repentina muerte de Pep, pero sin dudarlo deciden seguir adelante con el proyecto que con tanto cariño empezaron. En 2018 estrenan su segundo montaje, «Estimada Anuchka» y comienzan a llevar las visitas teatralizadas del Palau Ducal y del Monestir de Sant Jeroni. Su última obra, «Angoixa», es del dramaturgo gandiense Mariano Lloret.