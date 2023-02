Gandia iniciarà el proper 13 de febrer la segona edició de la "Setmana del Desdejuni Saludable", que finalitzarà el 19 de febrer. Amb aquesta iniciativa conjunta de l’àrea de Polítiques econòmiques i Comerç, DestíSafor i l’associació d’Hostaleria del Centre Històric-Raval-Prado, es pretén donar suport a la taronja de qualitat valenciana, a l’hostaleria com a ferramenta de venda i als productes agrícoles de proximitat.

Durant aquesta setmana, a cada desdejuni que se servisca l’acompanyarà un suc de taronja acabat d’esprémer de forma gratuïta. "Estem donant suport, per una part, a la taronja, eixa fruita tant nostra i saludable, als productors i a la vegada dinamitzem l’hostaleria», ha expressat Vicenta Ferrer, regidora de Comerç.

L’any passat va haver representats 71 restaurants de Gandia i la platja que es van adherir a aquest projecte i aquest any s’espera que la xifra siga pareguda. A cada local s’entregaran 60 kg de taronges, flyers amb informació de la iniciativa que s’entregaran amb cada got de suc i un adhesiu que categoritza l’establiment com a "Local taronja".

José Manuel Navarro, president de DestíSafor, ha explicat: «Hem elegit aquesta època de l’any on més fred fa perquè la gent necessita eixa vitamina i per a obtindre-la haurà de buscar els punts taronja i junt als desdejunis farem entrega del suc gratuït».

Les inscripcions per a adherir-se estan obertes fins al divendres 10 de febrer i a partir d’aquest dia es podrà consultar el llistat de restaurants adherits a la iniciativa al web: www.urbalabgandia.com