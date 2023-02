Los socialistas de Gandia han reconocido este domingo a los militantes que han superado los 75 años y han permanecido gran parte de su vida militando y defendiendo las ideas socialistas. "Tota una vida socialista" ha sido el lema de este acto, que ha llenado el salón de actos de la Casa de la Marquesa.

Las personas reconocidas en este acto han sido Marisa Aracil, Vicent Arnau, Mariles Azcón, Matías Barchín, Juan José Blanco, Isabel Burgos, Ximo Canet, Cirilo Escrivá, Adela Feliu, Antonia Fornés, Juan Fuster, Salvador Fuster, Cayetano Julián, Lolita Llorens, Nicolás Marcos, Carmen Mas, Daniel Morant, Jeremías Morant, Juana Oltra, Manolo Ortega, Mª Lola Pastor, Rosario Romero, Ana Mª Salcedo, Màxim Vidal, Remedios Victoria y Rafa Vizuete.

Cada uno de ellos ha recibido un detalle, y el PSOE gandiense ha señalado que quienes no ha podido asistir por algún motivo también recibirán el homenaje en su propia casa.

El alcalde de Gandia, candidato a la reelección en las próximas elecciones y secretario general del PSPV-PSOE de la ciudad, José Manuel Prieto, ha sido el encargado de entregar los reconocimientos a los afiliados homenajeados a quienes ha mostrado “nuestro reconocimiento y nuestro orgullo, ya que ellas y ellos son una proyección de lo mejor de lo que somos, y representan la sociedad que hemos sido capaces de construir”. Prieto ha remarcado que “somos, porque fuimos. Y, esto, no lo podemos olvidar nunca. El futuro se construye si somos conscientes de lo que somos. Pero, especialmente, si somos conscientes de dónde venimos y de aquellas personas que hicieron posible que hoy nosotros sigamos su camino. Ese es el mejor ejercicio de perspectiva: saber que la única nostalgia es la de futuro. Pero el futuro no se construye si no hay memoria”. Durante su intervención, Prieto se ha mostrado muy orgulloso del legado socialista en Gandia: “Los socialistas hemos hecho muchas cosas buenas por nuestra ciudad. Pero lo mejor está por venir y por escribir. Y lo escribiremos por las personas que fueron y por las personas que serán. Ese es el principio de la política, pero también de la vida”.

El secretario general de los socialistas de Gandia también ha querido tener un especial recuerdo para “todos aquellos que quedaron por el camino, y que hoy no han podido ver cumplido el anhelo que nuestro partido les reconociera aquí su labor”.

En el acto también ha intervenido la exalcaldesa socialista de Gandia, Pepa Frau, quien ha destacado que “sin afiliados como los que hoy hemos homenajeado, ni este partido, ni esta ciudad, ni yo, seríamos lo que somos. Nuestro partido, sin su militancia, no es nada. Sin agrupaciones fuertes, nuestro partido no funciona. Y, aquí, tengo que decir con orgullo que nuestra agrupación está fuerte”.

Pepa Frau ha confesado que coincide con el exalcalde José Manuel Orengo en que como alcaldes socialistas aquello que más satisfacción les ha dado “es que hemos sido todos capaces de tener a personas que han sabido coger el testigo y han afrontado el gran reto de gobernar esta ciudad, como José Manuel Prieto o Diana Morant. Ese cambio generacional y esa posibilidad de continuar el trabajo que se inició hace tantos años por los socialistas en Gandia, es nuestra mayor satisfacción. Con estos jóvenes y sus valores, nuestro partido perdurará y esta ciudad será cada vez mejor”.

Frau concluyó señalando que “lo que más me gustaría que recordaran todos de mí es que he sido una mujer socialista, y que toda mi vida la he dedicado al socialismo. Porque los valores del socialismo son los que nos igualan como personas”.