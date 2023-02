El vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, no concurrirá finalmente a las primarias de Compromís en esta ciudad para ser de nuevo candidato a encabezar la lista. De ese modo, deja vía libre a su compañera en el Ejecutivo de la ciudad, Alícia Izquierdo, que se someterá a la votación de los militantes a partir del próximo miércoles.

Alandete, que es militante de Iniciativa desde hace unos meses, ha anunciado su renuncia en una rueda de prensa en la que ha dado detalles de la situación que ha vivido hasta llegar a este punto, acusando a la formación en Gandia de "falta mayúscula de democracia" por no aceptar, como solicitaba el propio Alandete junto a un grupo de personas, algunas de las cuales habían formado parte de la lista de Compromís en los comicios de 2019, primarias abiertas a toda la ciudadanía para elegir al candidato.

El actual concejal de Urbanismo, visiblemente serio, ha señalado que "me sabe muy mal" tomar esta decisión y que lo hacía "muy a mi pesar".

En una larga comparecencia, ha reconocido que en 2021 desde la dirección del partido, "me dijeron que no querían que repitiera" y señala ese como el momento en que se abrió la guerra en el seno de la coalición Compromís. Además, ha apuntado que "los motivos que me dieron para rechazarme no tenían nada que ver con la gestión en el Gobierno local". Esta situación, ha contado, tuvo su momento cumbre el 6 de septiembre del 2022, "cuando, a las 20.30 horas me informan de que ya se ha acabado el plazo para afiliar militantes y ni mi equipo ni yo sabíamos que se había abierto ese plazo", ha explicado.

Tras ello arrancó la iniciativa para recoger firmas reclamando ese proceso y que culminó, como ya se anunció en su momento, con 600 apoyos.

Alandete ha denunciado que abandona la carrera por encabezar la candidatura de Compromís porque "no ha habido igualdad de condiciones" con su contrincante y porque "no puedo legitimar un proceso que no es democrático".

El vicealcalde no ha descartado encabezar otra candidatura el próximo 28 de mayo y, ni siquiera, llegar a un acuerdo con Compromís: "hasta el 4 de abril hay tiempo", ha señalado.

Respecto a su papel en el seno del Gobierno local el vicealcalde asegura que m