La delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha acollit l’acte de formalització dels convenis de col·laboració entre el Govern de l’Estat, la Conselleria d’Habitatge i els ajuntaments pel projecte de Pla de Barris. El programa d’ajudes per al desenvolupament d’actuacions de rehabilitació a escala de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya (2021-2026) està finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU.

En el marc del Pla de Barris, a Oliva se li ha concedit íntegrament dels fons europeus 3,7 milions d’euros a Oliva per rehabilitar més de 300 habitatges amb més de 50 anys d’antiguitat i regenerar l’entorn urbà de la zona de l’Institut Vell. El cost total de la inversió ascendeix a quasi amb més de 5,4 milions d’euros amb les corresponents aportacions del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Generalitat, l’Ajuntament d’Oliva i dels particulars. L'alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, acompanyada de la regidora responsable de l’àrea de Gestió i Disciplina Urbanística, Habitatge i Mobilitat de l’Ajuntament d’Oliva, ha signat l’acord de col·laboració entre les tres administracions, juntament amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana Raquel Sánchez, la delegada del Govern Pilar Bernabé i el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca. Això suposa, segons l’alcaldessa Yolanda Balaguer «la formalització d’un acord de col·laboració i cooperació per a desenvolupar amb totes les garanties aquest programa de regeneració urbana a Oliva, una ferramenta per unir esforços entre les tres administracions, amb transparència i major diligència possible».