El Col·legi Santa Ana de Vilallonga celebra per segon any consecutiu una donació de sang al centre en la qual els seus alumnes són els encarregats d’organitzar, junt al Centre de Transfusió de Sang de València, una jornada de donació, convertint-se així en un centre de donació acreditat. Aquest projecte és un projecte del conjunt de més de 65 Col·legis Diocesans els quals realitzaran la mateixa activitat al llarg de la setmana.

Un dels objectius marc del projecte pedagògic del Col·legi Santa Ana és ajudar els seus alumnes a crear una consciència ciutadana, implicada, compassiva i compromesa en el món en el què

estan vivint. Més enllà de les parets de les aules, dels coneixements bàsics, continguts i inclús, de les persones que conformen la comunitat educativa del centre, el Col·legi Santa Ana ix al món, i en aquest cas, a la societat. I mira cap a les necessitats sanitàries, a ser conscients de la importància de les reserves de sang i com repercuteix en actuar per a un bé que va molt més enllà que un mateix, per a mirar els altres.

Quina millor manera de celebrar l’amor que ajudar a bategar el cor dels altres? Es tracta de l’amor incondicional que, els donants i les donants de sang de la Comunitat Valenciana impregnen generosament les reserves de sang que donen esperança en moments de desassossec i angoixa.

La donació de sang es realitzarà el pròxim dimecres, dia 8 de febrer, des de les 16:30h fins a les 20:00 de la vesprada en les dependències del Centre. Per a poder donar s’ha d’agafar cita al següent enllaç: https://bit.ly/cdstana