Guerra abierta en Compromís per Gandia. El enfrentamiento latente que había desde hace meses entre el vicealcalde de la ciudad, Josep Alandete, y la dirección, estalló este lunes al anunciar este su renuncia a concurrir al proceso de primarias para ser de nuevo candidato a encabezar la lista, como ya ocurrió en 2019.

Lo hizo en una larga comparecencia ante los medios en la que criticó sin tapujos «una mayúscula falta de democracia» en el proceso de convocatoria de primarias por parte de la coalición. Alandete, junto a un grupo de personas entre las que había varios miembros de la candidatura del 2019, deseaban primarias abiertas a toda la ciudadanía. Incluso se puso en marcha un proceso para recoger firmas reclamando la elección abierta del candidato.

El actual concejal de Urbanismo, que es militante de Iniciativa desde hace unos meses, señalaba visiblemente serio, que «me sabe muy mal» tomar esta decisión y que lo hacía «muy a mi pesar».

Tras hacer un repaso a su trayectoria en el partido, desde que en 2009 el exconcejal Josep Miquel Moya le invitó a participar, narró tres episodios que han marcado su distanciamiento de la dirección de Compromís. La primera fue cuando, en 2021, el portavoz de la coalición, Ivà Bonet, «me dijo que no querían que repitiera, y yo le respondí que era un derecho de todos los militantes». En ese sentido, apuntaba que «los motivos que me dieron para rechazarme no tenían nada que ver con la gestión en el Gobierno local».

Fin al plazo para afiliar

En segundo lugar estuvo la dimisión del concejal Ferran Martínez y, por último, esa tensión interna tuvo su momento cumbre el 6 de septiembre del 2022, «cuando, a las 20.30 horas me informan de que ya se había acabado el plazo para afiliar militantes y ni mi equipo ni yo sabíamos ese plazo», dejando entrever que se le había escondido esa información de forma consciente. «Presuntamentem algún sector del partido en Gandia y Torrent tenía información privilegiada de cuándo acababa el plazo y lo habían aprovechado para inscribir a un número considerable de afiliado».

Por ese motivo, Alandete acusaba a la dirección del partido de «falta de transparencia» y «mayúscula falta de democracia», asegurando que «no ha habido igualdad de condiciones» respecto a su contrincante en el proceso de primarias, Alícia Izquierdo, a quien, por cierto, exculpa de esta situación y con quien señala que tiene «una buena relación de trabajo» en el seno del ejecutivo local.

Alandete deslizaba que lo que se pretendía era preparar el terreno para que la elegida fuera la opción de la dirección. «Yo no podía legitimar un proceso que no es democrático» y por ese motivo presentaba su renuncia ayer.

El vicealcalde lamentaba que «lo que me han hecho no se lo merece ningún militante» y recordaba que «he dedicado a este proyecto parte de los mejores años de mi vida».

El responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, a modo de anécdota, contaba, incluso que «yo no he estado nunca en el grupo de Wasap de Més, cuando había otros independientes que sí estaban».

El vicealcalde, pese a todo, sigue, de momento, en Compromís, e incluso aún ve posible «llegar a un acuerdo» con la formación: «hasta el 4 de abril hay tiempo». En todo caso, tampoco dejaba claro del todo si está dispuesto a encabezar otra candidatura diferente en los comicios locales de Gandia de cara al próximo 28 de mayo. Lo que es seguro, por sus palabras, es que «no descarto nada».

Respecto a su papel en el seno del Gobierno local, el vicealcalde asegura que «mi prioridad es trabajar por las personas de Gandia», lo que significa que, en principio, seguirá en el seno del ejecutivo como vicealcalde y concejal de Urbanismo hasta el final de la legislatura.

«Es todo surrealista»

El portavoz de Compromís en Gandia, Ivà Bonet, ha lamentado «la situación que se genera» con la renuncia de Josep Alandete al proceso de primarias para encabezar la candidatura del partido y ha negado la falta de transparencia y democracia de la que el vicealcalde acusa a la coalición. «El proceso de primarias no es ‘adhoc’ para cada municipio sino que está regulado por Compromís a nivel de País Valencià».

Asegura «no entender de qué habla» cuando se refiere a la «falta de democracia» del partido. Bonet recordaba que la decisión sobre hacer primarias solo de los militantes «fue votada por los tres partidos que forman la coalición Compromís, entre ellos Iniciativa, del que es militante Alandete».

Respecto a lo que ha dicho Alandete sobre que fue él mismo quien le dijo que no contaban con él para encabezar la lista de nuevo, Bonet reconoce que «yo he tenido con él conversaciones muy sinceras en las que le he dicho que mi apuesta para 2019 era Alícia Izquierdo».