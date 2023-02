La regidora delegada de Polítiques Educatives, Carmen Fuster, acompanyada per la directora general i el director de Disseny i Desenvolupament de Fundació Mira'm, Marisa Samblás i Manuel Martín, respectivament, han presentat en roda de premsa la nova iniciativa "BB Miradas" per a la detecció del trastorn de l'espectre autista (TEA) en els xiquets de quatre a trenta-sis mesos.

«Aquest projecte de la Fundació Mira'm intenta detectar el més ràpidament possible tots els xiquets i xiquetes que puguen tindre o mostrar indicadors relacionats amb el trastorn de l'espectre autista, conegut com TEA», ha explicat Fuster.

La Fundació és una iniciativa sense ànim de lucre que intenta ajudar a xiquets i xiquetes i a les seues famílies per a prendre consciència del trastorn. El projecte s'iniciarà a la xarxa d'Escoletes Infantils, però amb la intenció que arribe també als diferents col·legis de Gandia.

«És molt important aquest suport perquè des de la xarxa d'Escoletes arriben molt xiquets als quals els pares no han pogut detectar aquest problema i, per tant, no es pot posar solució», ha afegit l'edil.

Per la seua part, Martín ha agraït el suport de l'Ajuntament de Gandia en aquesta iniciativa i ha detallat en què consistirà el projecte. «Aquest programa permetrà fer una detecció primerenca i l'evidència ens diu que quan la fas el desenvolupament millora», ha expressat.

Actualment, a Espanya una de cada 100 persones té autisme, el que suposa que més de 450.000 ciutadans espanyols pateix aquest trastorn de l'espectre autista.

"BB Miradas" naix fa cinc anys a 'Autismo Burgos' i comença a dirigir-se en aquell moment a través de l'Hospital Universitari de Burgos i posteriorment arran de la col·laboració amb la Confederació Autisme Espanya s'escala en l'àmbit nacional. A la Comunitat Valenciana és la Fundació Mira'm l'encarregada de liderar el projecte.

«BB Miradas" compta amb nou moments en el desenvolupament entre els 4 i els 36 mesos on les famílies rebran una aportació a través d'una plataforma que s'ha dissenyat i en cas de detectar dificultats en el creixement es faria un diagnòstic diferencial exhaustiu per a minimitzar els danys», ha conclòs Martín.

Finalment, Samblás ha remarcat tot el comentat abans, emfatitzant la tasca que Fundació Mira'm porta fent des de fa anys i ha assenyalat: «L'acompanyament amb l'Ajuntament de Gandia és essencial i la detecció sabem que és la clau per a la qualitat de vida de les persones, quant abans ho detectem hi haurà més oportunitats per a estar en comunitat».