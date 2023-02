L’Ajuntament de Miramar celabra, amb la col·laboració de l’Assiociació de Dones deMiramar, la XVIII edició de les Jornades Gastronòmiques el diumenge 26 de febrerb de 2023.

Aquesta edició, que se celebrarà al Palau Miramar, te com a novetat el concurs de cuina de bossa de polp, amb inscripció gratuïta i tres premis: 120€ per a gastar en el comerç local de Miramar, un pernil (patrocinat per ADOMAR) i una mensualitat al Club Esportiu El Molí.

A més, aquest any también hi haurà un showcooking -demostració de cuina en directe- on el públic a més de veure com es cuina la Bossa de Polp i la Coca Borratxa, podran aprofitar per fer un tast del plat i de les postres típiques de Miramar, la coca borratxa. A més, tots i totes els assistents rebran un detall. Entrada gratuïta fins a completar aforament amb inscripció prèvia a la Biblioteca.

Salvador Gregori, regidor de Festes de l’Ajuntament de Miramar, apunta que "El concurs naix amb la finalitat de promoure el turisme i la gastronomia del poble, i amb especial interés de promoure la cuina tradicional de Miramar. Les persones dels pobles del voltant, així com totes aquelles que ens visiten mostren especial interés per la Bossa de Polp, aixó ens fa plantejar-nos aquesta tradició única del nostre poble com un reclam turístic i a la vegada que ens ajude a conservar aquesta part de la nostra història".

Les inscripcions estaran obertes fins al 21 de febrer a la biblioteca municipal o a través del correu electrònic biblioteca@ajumiramar.org. Bases publicades al web de l’Ajuntament de Miramar.