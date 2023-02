La regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, ha presentat la segona fira de la primera edició de Fira Mercat Gandia 2023, que se celebrarà aquest cap de setmana: Outlet sabates i complements. S’inaugurarà divendres a les 10.30 hores a l’espai Fira Mercat Gandia del Mercat Municipal del Prado i el seu horari serà de divendres i dissabte de 10.30 a 14.00 i de 17.30 a 21.00 hores i diumenge de 10.30 a 14.00 hores.

Segons ha explicat la regidora, «aquesta és una fira molt demandada pels comerciants igual que l’Outlet Moda. Ací rebrem totes les marques de la Safor amb descomptes del 50 al 80%». Tal i com va ocórrer amb l’Outlet Moda del cap de setmana passat, les sabates i els complements adquireixen el protagonisme en una fira dedicada exclusivament a aquesta temàtica.

Onze expositors oferiran sabates i complements per a home, dona, xiquets i xiquetes amb ofertes quasi al 80%. Un espai on es reuneixen marques de tota la Safor per a exposar les seues millors promocions. Articles amb gran varietat d'estils i dissenys en tendència marcaran el ritme de vendes.

Balanç Outlet Moda del 3 al 5 de febrer

Tal i com ha apuntat Ferrer, més de 4.500 persones van acudir a l’Outlet Moda del passat cap de setmana. «És molt bona xifra tenint en compte que, tal i com em van contar els comerciants, ha anat molt bé i han pogut buidar els magatzems». Així, segons les xifres recollides en les enquestes, la majoria dels visitants, un 90%, eren de Gandia, Grau i Platja. La resta provenien de la comarca de la Safor (7%) i un 3% de fora de la comarca.

La valoració dels visitants ha sigut d’un 9,8 i la dels expositors d’un 9,9 (ambdues puntuacions sobre 10). «Sols desitge que aquesta fira de sabates vaja igual de bé i es buide l’stock, com en la de moda», ha conclòs la regidora.