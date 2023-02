El Centre Polivalent d’Oliva acollirà els dies 11 i 12 de febrer la desena edició de la Fira del Mineral d’Oliva organitzada per la Regidoria de Cultura, Música i Biblioteques que dirigeix Julio Llorca amb la col·laboració de la Societat Valenciana de Mineralogia. L’horari serà de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores, mentre que diumenge dia 12, la fira tancarà les portes a les 20.00 hores.

Un total de 16 expositors especialitzats, tant valencians com internacionals, s'instal·laran al centre oliver juntament amb una rèplica científica exacta d’un fòssil de Tyrannosauris rex, una de les espècies carnívores més grans de tots els temps. «Aquest és un dels atractius més importants de la Fira, però hem treballat per oferir un programa divers i per a tots els públics». Malgrat que gran part de les jornades es dedicaran a l’activitat comercial, on les persones assistents podran adquirir peces úniques i de col·leccionista, el regidor de Cultura assenyala que «també hem volgut insistir en l’oferta d’oci educatiu amb tallers, xerrades i documentals», explica Julio Llorca.

Durant el cap de setmana els xiquets i xiquetes podran participar en el taller «Paleontòleg per un dia» on excavaran per trobar restes de dinosaures, «Petjades de dinosaures» on podran elaborar una rèplica de petjada o «Dinosaures de fusta», per construir la seua maqueta d’esquelet de dinosaure de fusta. L’horari dels tallers serà d’11.30 a 13.30 i de 17.30 a 19.30 hores.

També està prevista la projecció del documental "Viaje de los dinosaurios", que es projectarà durant tota la jornada i una xerrada sobre els beneficis dels minerals per a la salut de les persones a càrrec de Gustavo Rojas.

A més a més, les persones assistents podran guanyar alguns dels minerals i fòssils de la Fira que se sortejaran, com és tradicional, el diumenge al voltant de les 18 h de la vesprada.

"Podríem dir que la Fira de Minerals d’Oliva ja és un referent dins del sector, i que es consolida amb aquesta desena edició; no solament per la qualitat dels expositors, sinó per l’aposta decidida d'aquest ajuntament per la divulgació científica juntament amb l’oferta lúdica-educativa", ha declarat Llorca, regidor de Cultura.

Per altra banda, l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, que també ha estat present en l’acte de presentació de la X Fira del Mineral d’Oliva, ha comentat que «en aquesta ocasió tornem a engrandir l’oferta cultural de la nostra ciutat amb una Fira on veïns, veïnes, i persones curioses podran visitar-nos aquest cap de setmana i gaudir d’aquesta proposta d’oci alternatiu al voltant del món dels fòssils i minerals».