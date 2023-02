Divendres passat, el saló principal de la Casa de la Marquesa acollia la presentació del darrer llibre d’Emili Selfa, Els sobrenoms de Gandia. El llibre ha sigut publicat pel Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell dins d’una de les seues col·leccions editorials, la Col·lecció Alfons el Vell.

L’acte fou un esdeveniment social i cultural. El saló estava ple de gom a gom. Acompanyaven l’autor els seus presentadors, el professor, historiador i tants anys company d’institut Joan Iborra, qui havia sigut el corrector i que, a més a més, havia fet el pròleg del llibre i el catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de València i amic, de sempre, de Selfa, Ferran Garcia Oliver.

Feu la introducció a l’acte el director del CEIC, Emili Morant, qui digué: «Este llibre, que és el resultat d’una tasca de dècades per part d’Emili, és probablement irrepetible en la mesura en què el món en què s’arrela és el d’un passat recent però clausurat, que comença a desdibuixar-se’ns i a semblar-nos inintel·ligible» [...] «És cert que ja no som els mateixos, però no sabrem mai qui som si oblidem qui érem, i és una responsabilitat indefugible del CEIC Alfons el Vell fer de mitjancer en eixa cerca, en eixe diàleg amb el passat i el territori».

Joan Iborra comença dient: «La malnonímia es desenvolupà en ambients rurals a partir del creixement de la població, la coincidència d’individus amb el mateix cognom, ja que els pobles menuts solien patir d’endogàmia i a causa d’influències sociològiques»[...] «En els registres medievals i moderns com censos fiscals, empadronaments, documents notarials, etc., apareix el nom de la persona, acompanyat, sovint del malnom, una formula simple i eficaç per diferenciar els diversos individus». Iborra parlà de les característiques dels malnoms: «Alguns resulten relativament neutres, d’altres irònics, uns altres ben cruels, sense rastres de clemència perquè ressalten els defectes físics o bé es relacionen amb personatges famosos, dificultats decolutives o, fins i tot, anècdotes personals que es transformen en un sobrenom» [...] «En altres casos l’origen dels malnoms es desconeix per la llunyania del temps».

Ferran Garcia Oliver, també de Beniopa, feu un parlament brillant, en el qual diferencià clarament el malnom de l’insult i digué: «Algú podria pensar, d’entrada, que som davant un llibre menor, pel tema escollit, els malnoms, i l’àmbit d’aplicació: els pobles de Beniopa i Benipeixar i la ciutat de Gandia amb els seu barris. Jo crec que s’equivocaria. Hi ha llibres que són bons, que són útils, perquè ens expliquen coses de nosaltres mateixos que ignoràvem o que a penes li donàvem importància. El d’Emili Selfa n’és un»[...] «L’inventari de malnoms ens retrata tal com som i, també, tal com voldríem ser o com no voldríem ser»[...]«Vull dir i permeteu-me servir uns conceptes una mica sofisticats, amb els sobrenoms, sobretot en la societat antiga que va començar a desfer-se ja del tot a finals dels anys seixanta, despunten estrats profunds de la nostra consciència —consciència lingüística, consciència social, consciència col·lectiva, consciència religiosa també—. ¿I sabeu per què? Perquè són espontanis, formen part del nostre automatisme mental sense mediacions dels sabers acadèmics, escolars, oficials o eclesiàstics. I els estrats de la consciència popular són, en efecte, irreverents, impertinents i sempre poc o gens respectuosos amb el poder i els seus representants. És, per tant, un saber no intervingut per la cultura de les elits intel·lectuals. Per això fins als anys seixanta, abans de l’escolarització massiva, s’expressa en valencià i quan acut al castellà és més bé per ampliar els efectes de la ironia. Mentre l’Estat, les esferes del poder i l’escola no s’han ficat pel mig, el valencià ha brollat amb fresca i saludable espontaneïtat».

Finalment prengué la paraula l’autor, Emili Selfa, qui, protocol·làriament donà les gràcies a tots els qui havien intervingut en tants anys de treball, primerament a la família per les hores robades, al CEIC Alfons el Vell, als informadors i tantes i tantes persones, algunes ja mortes, amb les quals s’hi havia reunit per a fer aquell llibre en el qual destacà la professionalitat del maquetador, Alberto Nieto, perquè el llibre tenia dificultat per a facilitar la comprensió del lector.

Selfa parlà dels llargs anys de treball que començà el 1982 en la publicació dels malnoms del seu poble, Beniopa, els quals va completar i ampliar el 2002, i com després va continuar amb els de Benipeixcar i, més tard, el 2007, amb els del Grau i finalment amb els de Gandia, acabant ara amb la presentació d’esta publicació que recull els sobrenoms situant-los en els diferents indrets de la ciutat de Gandia: El Centre històric, el Raval-Prado, la Estació-Corea, Santa Anna i la Marxuquera, a més a més dels ja esmentats de Beniopa, Benipeixcar i el Grau.

El llibre és magnífic! Comença amb una dedicatòria de l’autor, la qual és el preludi de la seua intenció: «Als meus pares, que amb la seua passió per la memòria oral, saberen transmetre’m el cuc de la recerca».

El seu titànic treball de recerca l’ha dut a trobar 1.777 sobrenoms o malnoms que han identificat, també, els ciutadans d’este territori. Els que han sigut emprats els darrers cent anys perquè, com diu Selfa, escorcollar més enllà és dificultós, ja que és la frontera fins la qual pot arribar la memòria oral, per la qual cosa hi ha dificultat en conèixer el vertader origen d’alguns malnoms.

Emili Selfa classifica el llibre en dos apartats. En el primer fa un recull alfabètic dels sobrenoms i en el segon arreplega les històries humanes escoltades als informadors al voltant de bona part d’ells. En el corpus dels malnoms l’autor s’ocupa de relatar, en les fitxes de cadascun dels sobrenoms: l’etimologia de les paraules emprades en la procedència dels mots i les seues arrels lingüístiques, el significat de les paraules del malnom, la tipologia (antropònims; topònims; gentilicis; personatges; delocatius —relació amb la manera de pronunciar les paraules—; ironicohumorístics; característiques físiques, psicològiques, familiars o socials; oficis, càrrecs i ocupacions; referents a coses i llocs en general; origen animal o vegetal; món eclesiàstic; establiments comercials i d’altres de difícil classificació), de la motivació per la qual es va imposar el cognom, les característiques lingüístiques, la localització (el barri o el poble on resideix el malnom), informacions recollides de fons com les notes necrològiques de Ràdio Gandia o dels «marbres eterns de les làpides dels cementeri de Gandia».

La immensa majoria del sobrenoms són masculins en origen, els sobrenoms femenins, naixen, sovint, de la feminització del malnom masculí. Els sobrenoms de les dones són en general referents al seu ofici o ocupació.

Aquella nit Emili Selfa contà les anècdotes divertides d’alguns dels malnoms. Bona part del públic assentia amb el cap quan en nomenava uns o recordava el perquè dels altres. Eren els malnoms de la seua família, els del veïnat, aquella nit tots ens hi sentíem identificats, perquè, com deia l’autor: «Els humans es defineixen per les seues característiques físiques i de caràcter, fins i tot pel sentit de l’humor o de la fina ironia, però també per la seua procedència, ocupació, oci o filiació». Fou una nit de somriures als llavis. Crec que mai la presentació d’un llibre havia durat hora i mitja, i estic segur que haguera pogut durar encara més sense que cap dels assistents es haguérem mogut del seient.

Emili Selfa guarda en el rebost de la seua producció literària tot el material de recerca recollit de la memòria oral i sobre els costums a l’àmbit comarcal i que estan pendents de publicació.

Hi quedem pendents!