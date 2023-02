La Federació de Moros i Cristians d’Oliva, amb la col·laboració de la regidoria de Festes, anuncia la celebració dels Putxeros del Mig any de les Festes de Moros i Cristians d’Oliva que serà el pròxim dissabte 11 de febrer a la Plaça Joan Baptista Escrivà.

L’any passat, els Putxeros del Mig any dels Moros i Cristians d’Oliva van haver de celebrar-se a l’abril. La pandèmia allargava la seua ombra i impedia que es celebraren en la seua data habitual, que és el segon cap de setmana de febrer. Enguany, s’ha encetat un nou any fester amb plena normalitat i, després de l’Acte de Nomenament de càrrecs que es va celebrar dissabte passat al Centre Polivalent, dissabte es celebrarà el Mig Any dels Moros i Cristians d’Oliva amb el tradicional concurs de putxeros entre les distintes filades.

La jornada començarà a les 8:00 hores amb la Diana. Donada l’amenaça de pluja, la Junta de Govern de la FMiCO i la Comissió de Presidents de les Filades ha decidit que no es faça la Diana amb foc d’arcabusseria, donat que, en cas de suspendre l’acte, s’hauria d’assumir igualment el cost d’adquisició de la pólvora i se li sumaria el de la seua destrucció. Essent prudents, així s’ha decidit i la Diana, si el temps ho permet, es farà acompanyada de la banda de música Associació Artístic-Musical d’Oliva. Així, es realitzarà l’habitual recorregut pels carrers la Vila i el Raval de la ciutat a ritme de pasdobles dianers, per fer la tradicional visita al Restaurant Pelut.

La tornada a la plaça Joan Baptista Escrivà està prevista a per a les 10:00 hores, on cada filada preparà l’esmorzar i posarà el putxero al foc. Els cuiners de cada filada hauran de presentar el seus putxeros a les 13:00 hores, moment en el que el jurat iniciarà la seua deliberació. A les 14h es donaran els premis, tant en la categoria de millor presentació del plat com del millor putxero del Mig Any dels Moros i Cristians d’Oliva 2023.

La Federació de Moros i Cristians d’Oliva convida a tota el poble d’Oliva a participar d’aquest acte i comunica que, en cas de pluja, s’informarà de les alternatives previstes per poder celebrar el Concurs de Putxeros, si el temps no és excessivament advers.