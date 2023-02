José Germán Salazar es el candidato del Partido Popular de Oliva para encabezar la lista a las próximas elecciones generales del mes de mayo. Es hijo del actual concejal de Ciudadanos, Pepe Salazar. El candidato de los populares olivenses fue militante de Ciudadanos y miembro de la comarcal de esta formación política, siguiendo los pasos de su padre Pepe Salazar, y no había participado prácticamente en la política olivense. Se desconoce todavía las personas que lo acompañarán en la candidatura.

Salazar, natural de Oliva, vivía hasta ahora en València, es licenciado en Derecho por la Universitat de València y Máster en Dirección en Comercio Internacional por ESIC. Estudió inglés de negocios en Londres, y además de ser emprendedor, entre demás logros, fue miembro del claustro de la Universitat de València en 2012, miembro de la comisión de Estatutos de la UV, miembro de la comisión de cultura de la Facultad de Derecho de la UV y consiguió lograr el premio nacional al mejor orador en el primer torneo de debates nacional de la Universitat Politècnica de Valencia en representación de la UV.

Ha escrito multitud de artículos en prensa y trabajado y colaborado en un gran número de radios y televisiones. Después de publicar su primera novela bajo el título Código Once: la conjura contra la libertad, siguió con otra, X: Control Mental, segunda parte de las aventuras del periodista Tan Archer. Actualmente está ultimando también un libro sobre José Joaquín Martínez, el primer español que salió del corredor de la muerte en Estados Unidos tras estar acusado de un crimen que no había cometido.

-¿Cómo se produce el cambio de Germán Salazar escritor a político?

-La escritura no se abandona, no es ningún cambio, ambas actividades son compatibles. El tercer libro, sobre José Joaquín Martínez, lo tengo prácticamente acabado también y pronto saldrá a la luz. La política siempre me ha gustado, he estado informado de ella y de una manera u otra he participado en lo que he podido ser de utilidad. Ahora he dado un paso al frente en una formación que hemos visto que a nivel nacional con Feijóo y después con Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana está en crecimiento, en un buen momento y apunta a victoria en las próximas elecciones. Y en Oliva vamos a emular esta situación. De hecho hemos hablado ya con personas que estaban apartadas en su momento del PP y nos han mostrado su grata ilusión de este cambio en la candidatura para las próximas elecciones municipales.

-¿Cuál ha sido el proceso de su elección?

-Para mí es un orgullo y un honor que un equipo con el que cuento de personas con trayectoria, con experiencia y estudios, que van a ser un activo muy importante para la ciudad de Oliva hayan sido las que hayan decidido por unanimidad en la gestora local, que yo sea la persona propuesta y que el Comité Provincial y Regional lo haya ratificado. El PP está movilizándose para enviarnos representantes regionales a Oliva para apoyarnos.

-Va recorriendo Oliva para conocer qué cosas funcionan y cuáles hay que cambiar.

-Efectivamente la pasada semana recibimos a Vicente Betoret, diputado al Congreso de los Diputados en Madrid, Verónica Marcos, diputada a las Cortes Valencianas y el senador Rubén Moreno para pisar la calle y ver el Mercat Municipal, con la problemática que ha creado el gobierno de Oliva, visitar el Polígono Industrial y otros sitios. Les dijimos a los vendedores del mercado que ante la incertidumbre de la reforma unilateral del gobierno, que les dejaría en la calle once meses, no vamos a tomar decisiones de ese calado sin consultar a los propios afectados. Las obras a veces se retrasan. El Mercado es un motivo de atracción y vamos a dejar de lado los egos personales. Las familias tienen una situación de malestar que no tienen por qué sufrir.

-¿Ve la necesidad de un gran cambio?

-Absolutamente, porque es verdad que se han notado inversiones en el municipio, pero que han sido gracias a una situación económica de legislaturas anteriores. Y hemos visto cómo el gobierno de Oliva ha movilizado 21 millones de euros, entre los 17 millones del remanente de tesorería, el millón y medio que tenían previsto en presupuestos, más subvenciones varias. Gran parte del dinero lo han gastado, pero cualquier persona sabe gastar dinero, pero lo que es necesario es gastarlo bien, y es donde nosotros vemos que hay muchas necesidades. Servicios para la gente mayor, en cuestión de transporte, que no se han cubierto y se han dedicado a hacer obras más caras de lo que realmente hubieran sido necesario hacer, como la Plaça de la Rectora Mavi Mestre, que sólo por tapar el anfiteatro se ha hecho una obra más grande de la necesaria y ha costado medio millón de euros, algo incomprensible, más las subvenciones perdidas, que en esta legislatura ascienden a casi un millón de euros. Entre los 400.000 euros del Pla Resistir, y los 100.000 del año pasado y 400.000 de este para el Polígono Industrial, estas situaciones demuestran que no se ha gestionado bien y se ha llegado tarde y mal a muchas cuestiones.

-¿Y en materia educativa?

-Muchas obras previstas en el Pla Edificant, como la construcción del gimnasio del IES Gregori Maians, la reforma del Conservatorio Josep Climent o el colegio Alfadalí, no se hicieron a tiempo y se han encarecido por culpa de la inflación, por querer lucirse de cara a las elecciones y eso no lo podemos consentir. Vamos a hacer que la próxima alcaldía del PP lleve a cabo una gestión de recursos óptima, no malgastar el dinero. Tener en cuenta por ejemplo a la gente de la playa que no tiene un transporte digno y que mucho de ese dinero se habría podido invertir en un transporte del pueblo a la playa para que la gente pueda ir al Centro de Salud de Oliva, porque no tienen médico en invierno, en una zona que hay cerca de 4.000 personas residiendo, y en verano 60.000 personas y sólo hay médico por la tarde en verano. Un servicio muy deficiente. Queremos un gobierno responsable que invierta el dinero en las cosas necesarias para Oliva. Y luego también se deberían de haber ampliado ya los polígonos industriales, porque hay demanda de terrenos y tenemos los polígonos 4 y 17 totalmente por hacer. Hay que sacarlos adelante porque es lo que genera riqueza a una ciudad, y no estas cuatro obras para hacerse la foto rápido y mal, con las plantas secándose porque no hay un mantenimiento. Vamos a evitarlo. Seremos una alcaldía responsable y diligente.

-¿Qué haría en materia turística?

-Hemos visto en estos 19 años de gobiernos de izquierdas que directamente estamos yendo a Fitur a hacerle el trabajo a Dénia y Gandia, por desgracia. No se ha mejorado en infraestructuras. Tenemos una playa abandonada. Si vas por las aceras tropiezas porque las baldosas están sueltas. Hay muchas deficiencias no resueltas en prácticamente casi veinte años. Hay que hacer un plan con un objetivo. Creo que es esencial llevar a cabo un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que le dote a Oliva de un futuro, que cada vez se vaya avanzando urbanísticamente, se tenga en cuenta algo esencial, la potenciación del turismo y del comercio local. Con un crecimiento urbano sostenible en lo ecológico y en lo económico. Me encargaré de dialogar con todo el mundo para llevar adelante un proyecto ambicioso, como merece una ciudad como Oliva con cerca de 27.000 habitantes y trabajando para ofrecer un futuro de una ciudad digna, no estancada en los años 80.

-¿Y la limpieza de la ciudad de Oliva?

-Es una de las necesidades más urgentes. De los 21 millones de inversiones habrían podido dedicar una parte a ello y no lo han hecho. El gobierno de Compromís-PSOE ha fallado en ello. Hay cosas que habría hecho a su debido tiempo y las más necesarias, como cuestiones sanitarias. Ahí está la línea de autobús al hospital, que las personas que utilizan las pistas deportivas no tengan goteras, que el polígono industrial se acabe, o un centro respiro o de día para los mayores. La remodelación del paseo es necesaria, pero ¿es necesario el trencadís, que hace que suba el pavimento?, probablemente no. Han de buscarse soluciones útiles que no cuesten 1.200.000 euros.

-Finalmente ¿qué otros temas le preocupan?

-Me preocupa que el Ayuntamiento se ha olvidado de los jóvenes. Hay gobernantes que no están preparados. El Market Place “Jo compre a Oliva” es de risa, porque a parte que tiene muchas deficiencias de márketing, también tiene ideología, ya que en valenciano aparece la bandera de Catalunya. No puede ser que un e-comerce tarde 30 segundos en cargarse porque a partir de los 3 segundos se pierden todas las ventas. Esto lo cambiaremos. Hay un sobrecoste de asesores, que simplemente hacen fotos a la alcaldesa y vicealcaldesa, que antes no existía, entre otros muchos temas pendientes.