Todas las guerras internas de partido se oponen radicalmente a eso que podríamos llamar el sentido común de la gente corriente, e incluso quienes más se aproximan a él (o a la idea que tenemos de lo que debería ser tal cosa) acaban demostrando que la lucha por el poder tampoco les libra de exteriorizar ciertas señales perturbadoras. Así que las partes en litigio siempre dan la impresión de estar repitiendo las guerras entre Liliput y sus enemigos, que eran eternas y cuyo origen derivaba de la idea antagónica de cómo debían romperse los huevos cocidos. Unos sostenían que había que hacerlo por arriba, y otros que por abajo.

Josep Alandete se ha retirado de las primarias dejándole el camino libre a Alícia Izquierdo, que controla el aparato del partido y cuya triunfante propuesta de romper los huevos por abajo deja en el campo de batalla un rastro impresionante: seiscientos ciudadanos cuyos deseos de participar en las primarias se han visto frustrados y a los que no se ha destinado ni un solo gesto de aproximación; compañeros de partido que han dimitido, como Ferran Martínez o, como el mismo Alandete y quienes formaban parte en lugares destacados de la pasada lista electoral, serán expulsados a las tinieblas exteriores; una crisis histórica que se cerrará en falso y el pensamiento asambleario como barrera ante cualquier asomo de debate público.

Ahora bien, no creo que en el espíritu de quienes firmaron pidiendo primarias abiertas (o romper los huevos por arriba), se incluyera dar un cheque en blanco a Alandete ante cualquier decisión política que adoptase con posterioridad a la retirada de su candidatura. Digo esto porque en su comparecencia del lunes ni dimitió ni despejó las dudas –y esa es la señal perturbadora- sobre su futuro político, asegurando que aún había tiempo de llegar a «acuerdos internos». Una declaración más que optimista a la que se suma el insistente y también perturbador rumor de que el vicealcalde estaría considerando presentarse junto a un partido residual en una candidatura auxiliada por la Virgen del Perpetuo Socorro, esa que a veces se aparece en campaña a los partidos residuales para impulsar la verdadera fe y, como diría Torró, «la fiesta de la democracia».

No creo que esté en cuestión la labor pública y representativa de Alandete y, de hecho, sus enemigos íntimos la reivindicarán en mayo como un ejemplo de eficacia de la marca «Compromís». Tampoco creo que el trato que ha recibido desde sus propias filas a lo largo del mandato haya sido un signo de gran inteligencia política, sobre todo cuando las necesidades electorales de su partido exigían proyectar una imagen de cohesión interna al menos formal, y en ese sentido es evidente que la pureza asamblearia ha quedado muy por debajo de los logros estéticos del verticalismo más rancio, que al menos ha ofrecido salidas honrosas a sus candidatos decapitados. Es más, creo que, tras un mandato insólito marcado por la pandemia, era innecesario que Compromís prescindiera de un líder aún no amortizado cuyo perfil político no estaba por debajo de quienes históricamente han representado al valencianismo en el consistorio, estando por encima de quienes en la asamblea de rigor rompieron a llorar hace ocho años porque preferían que Torró siguiese en la alcaldía.

Pero también creo que esas historias, para Alandete, carecen ya de importancia sometidas a las exigencias de la responsabilidad y el realismo político, que a estas alturas no puede admitir medias tintas, vagas declaraciones, juegos de manos ni chismes de barra de bar. Josep Alandete ha perdido la guerra. Guste o no, ha sido desautorizado por la dirección de su partido, y la incertidumbre sobre su futuro en la política aviva equívocos y bulos que no puede seguir estimulando sin convertirse en un verso suelto, en una caricatura de sí mismo. No es probable que eso vaya a suceder, y resulta impensable (salvo que haya engañado a todo el mundo) que Alandete pueda caer tan bajo como para arriesgar su reputación y el futuro de la ciudad asociándose a partidos fantasma que confunden la política con una partida de dados, con un garito en el que hay que probar suerte cada cuatro años en nombre de esa «izquierda» que siempre beneficia a la derecha.

Es hora de que Alandete preste un último servicio a los ciudadanos y salga de escena con dignidad. El sentido común de los votantes también se construye con gestos ejemplares y batallas perdidas, no prolongando a una escala monstruosa e infinitamente más peligrosa estúpidas guerras de huevos. Ojalá reaccione a tiempo: se lo debe a la ciudad amable que ayudó a crear.