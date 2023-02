Salva Gomar atiende a Levante-EMV en el pabellón municipal de Gandia antes de un entrenamiento de Proinbeni, que este fin de semana descansa por imperativos de calendario. Es corresponsable de los éxitos o los fracasos del primer equipo de la entidad. Junto a los técnicos, el director deportivo ha confeccionado la plantilla que es líder del campeonato. «Tenemos motivos para sonreír, vamos por buen camino, pero aún falta mucho», apunta.

-Se ve buen ambiente en el club... ¿Será porque que tienen motivos para sonreír?

Pues sí, para que vamos a engañarnos. Las cuentas están aprobadas con un pequeño superávit, el primer equipo está donde tiene que estar a estas alturas de la temporada, la cantera marcha bien con más jugadores y jugadoras y, en cuanto a los socios, pues igual.

El Proinbeni de la EBA marcha muy bien...

Así es. Aún no hay nada hecho, pero vamos por el buen camino. El objetivo es ser campeones de nuestro grupo para acceder directamente a la fase de ascenso a la LEB Plata.

El equipo ha superado psicológicamente el duro golpe de no subir en la pasada campaña...

Sí. La idea era mantener el bloque de la temporada anterior y lo hemos hecho. En este sentido, me gustaría destacar el compromiso de los jugadores de esperar a saber en qué categoría íbamos a competir para renovar su confianza en el club y en su proyecto.

¿Qué destacaría de la trayectoria del equipo hasta la fecha?

Lo difícil en el deporte no es llegar sino mantenerse y este equipo lo ha demostrado. Se toma cada partido muy en serio, los jugadores y el cuerpo técnico están tremendamente concienciados de lo que se juegan en cada jornada, sea cual sea el rival, y trabajan muchísimo cada semana para preparar los partidos. La plantilla ha hecho suya esa ilusión que existe en el seno del club de subir a LEB Plata.

¿Y es posible un proyecto viable en la LEB Plata?

Por primera vez en años estamos convencidos de que sí. Tenemos apoyos de patrocinadores, entre ellos nuestro actual principal esponsor, Proinbeni. Los socios y aficionados están un poco cansados de la EBA y quieren ver al equipo en Plata y el club ya tiene la experiencia y los medios para dar el salto. Considero que ahora se dan las circunstancias para poder ascender y mantenernos bien en la categoría superior.

¿Podrían reforzar la plantilla de cara a final de liga y pensando en la fase de ascenso?

La plantilla está cumpliendo si nos atenemos a los resultados, pero los técnicos no dejan de sondear el mercado y buscar algún fichaje que pudiera aportar un plus de calidad al plantel. Tendría que ser algún jugador que se adaptase a nuestro estilo coral de juego y que no rompiera la armonía del vestuario. Tenemos una ficha libre y hay de plazo hasta el 28 de febrero.

¿Como ve la recta final de la liga regular?

Bien, aunque nos quedan dos salidas complicadas a Archena y Murcia y partidos en casa ante Benidorm, Calp o Infante. Creo que si fallamos algún día no será ante rivales directos.

¿A la afición la volverán a enganchar?

Sin ninguna duda. Siempre nos ha demostrado su fidelidad y en ese aspecto no hay fallo.

¿Qué porcentaje tienen los técnicos de los éxitos del equipo?

Alguien dijo una vez que la potencia sin control no sirve. Es decir, si tienes a los mejores jugadores pero no están bien dirigidos, no haces nada. Aquí, afortunadamente, se dan los dos factores: potencia y control. Los técnicos Alejandro Mesa y Manu Herrera, el fisioterapeuta David Boscá y el preparador físico Álex Blasco forman un equipo perfecto y contamos con un gran plantel de jugadores.