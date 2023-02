Este divendres de matí s'ha inaugurat una nova edició de Fira Mercat Gandia al Mercat Municipal del Prado amb l'Outlet Sabates i Complements. Aquesta segona fira de l'any durarà fins al diumenge 12 de febrer.

Tal i com va ocórrer amb l'Outlet Moda del passat cap de setmana, les sabates i els complements adquireixen el protagonisme en una fira dedicada exclusivament a aquesta temàtica.

Onze expositors oferiran sabates i complements per a home, dona, xiquets i xiquetes amb ofertes quasi al 80%. Un espai on es reuneixen marques de tota la Safor per a exposar les seues millors promocions. Articles amb gran varietat d'estils i dissenys en tendència marcaran el ritme de vendes.

L'horari serà: divendres de 10:30 a 14:00 i de 17:30 a 21:30 hores; dissabte de 10:30 a 14:00 i de 17:30 a 21:30; diumenge de 10:30 a 14:00.

A l'acte d'obertura ha acudit la regidora de Comerç, Vicenta Ferrer i altres membres de la corporació.