Els llibres tenen les seues pròpies històries i les conten, des del silenci de les lletres, com un secret a cau d’orella, íntim, com ho fan els amics. És suficient obrir un llibre, com més vell millor, per a escoltar alguna narració plena de sentit, que obri paisatges sovint amagats a l’esperit, i deixa caure paraules de conhort, com un oli que amorosix les ferides invisibles de la vida. I quan la lectura, per la pròpia debilitat del lector, no acaba d’obrir els seus misteris, sempre podem buscar aquell mestre expert o aquell guia ben entrenat que ens pot ajudar a recórrer les sendes costerudes que ens privaven de l’alé i ens cansaven com mai no havíem pogut sospitar.

Repassant antigues cròniques que evocaven com era l’escola on s’aprenia a llegir i a descobrir nous mons, m’arriba a les mans un llibret sobre la història d’Israel, escrit per un prevere francés de finals del segle XVII, i ben prompte traduït a Espanya, en companyia d’altres obres seues. A la portada el nom de l’autor a penes em diu res, un tal Claude Fleury, acompanyat del nom del traductor, encara més desconegut, Manuel Martínez Pingarrón i l’autor del pròleg, tot un bisbe de Barcelona, de nom Josep Climent. La data d’edició ja m’acaba de complicar les meues aficions de detectiu perquè indica l’any 1769. I, ara sí, comença l’exploració, l’escorcoll de tot allò que facilitarà la identificació dels personatges esmentats en aquell llibre de fa uns dos-cents cinquanta anys.

De l’autor, que em semblava un de tants, sí que n’hi ha una abundant informació. Encara em sorprén una dada molt curiosa, com és el fet que acabant el segle XIX, encara molts escolars de Gandia aprenien la doctrina cristiana en el catecisme de Fleury. I vaig de sorpresa en sorpresa mentre van apareixent informacions sobre la quantitat de les obres que havia escrit i de les moltes traduccions que se n’han fet. Potser en el futur inclús m’atreviré a furgar en alguna biblioteca antiga per si encara hi trobe alguna cosa més. De moment, haver sabut que l’estudiaven els meus avis ja m’ha animat a conéixer-lo.

El nom del traductor sí que m’ha deixat totalment desanimat. Tan sols el segon cognom, l’estrany per a mi Pingarrón, m’ha fet buscar-lo en altres llibres d’aquell segle. I com a la meua estimada Oliva hi havia, en aquella època, un erudit que coneixia a mig món, he fet la prova de fullejar algunes cartes seues i s’ha fet el miracle: el savi Gregori Maians no sols l’esmentava de tant en tant en la seua correspondència, sinó que el tenia per un dels amics més íntims i estimats, de tal manera que l’havia visitat a sa casa des del Madrid on residia. Més encara, havia sigut nomenat successor seu en la biblioteca reial, quan el mestre se’n tornà definitivament a la seua ciutat nadiua, cansat de tanta fredor davant els seus mèrits, ja reconeguts internacionalment, però ben poc pels governants. L’amic fidel li ajudava buscant-li els llibres que necessitava per a les seues investigacions, el posava en contacte amb molts savis europeus, inclús Voltaire, i l’atenia en tots els encàrrecs que don Gregori li encomanava.

El personatge que va escriure el pròleg sí que m’ha resultat més proper, per ser valencià i per haver-se distingit per les seues idees reformadores, tan properes a l’autor que prologava i tan relacionades amb Maians, sobretot en la seua idea de tornar a una cristianisme més pur, sense exterioritats barroques, i més centrat en l’evangeli. El bisbe Josep Climent és un d’aquells personatges que formen part de la renovació cultural del segle XVIII valencià, no massa coneguda enllà de les nostres terres, però molt important, inclús en el terreny científic, del que alguns podrien pensar. Esmentar alguns d’estos noms, ja ens diu que no parlem per parlar: Joan Andrés i Morell, Andreu Piquer, Francesc Pérez Bayer i Antoni Josep Cavanilles, presidits tots per don Gregori Maians i Siscar.

Epíleg

Al principi, en la nostra ignorància, desitjàvem tindre un guia o intermediari que ens ajudara a entendre el que llegíem. El meu guia, don Antoni Mestre Sanchis, en esta aproximació a un llibre publicat al segle XVIII, va morir a principis d’any a Oliva, la seua ciutat. Sacerdot de la diòcesi de València i professor universitari a València i Alacant, es va doctorar a la Universitat Gregoriana de Roma i a la de València. Preocupat per la qüestió religiosa en el context de la Il·lustració, va centrar el seu treball d’investigació en la història cultural del segle XVIII, de tal manera que la seua tesi, publicada en 1966, va ser com el programa a desenvolupar posteriorment, cada vegada més centrat en la figura de Gregori Maians i Siscar i amb aportacions de gran interés com les dedicades a Manuel Martí, el degà d’Alacant.

Entre la seua extensa bibliografia, l’Epistolari de Maians, amb una vintena llarga de volums, és d’una excepcional importància per donar a conéixer les relacions de don Gregori amb moltes personalitats del moment, tant a Espanya com a Europa. La biografia definitiva de Maians, publicada en 1999, va acabar de mostrar el rellevant paper de l’erudit d’Oliva en el marc de la Il·lustració espanyola, a penes reconegut abans en els estudis sobre el segle XVIII. Lux perpetua luceat ei.