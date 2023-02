Un grupo de concejales y exconcejales tanto de Compromís como de la plataforma en la que ha estado integrado el partido en las dos últimas legislaturas, Compromís Més Gandia Unida, han acusado al actual vicealcalde de la ciudad, de esta formación, Josep Alandete, de moverse «por intereses particulares» en su intento de que la elección de candidato de cara a los comicios del próximo 28 de mayo se celebrara por el procedimiento de primarias abiertas.

Cabe recordar que el actual portavoz del grupo municipal en el consistorio gandiense anunciaba el pasado lunes su renuncia a concurrir a las primarias para ser de nuevo el candidato a la alcaldía, denunciando que un sector del partido tenía «presuntamente» información privilegiada sobre los plazos para afiliar a militantes y que la utilizó para tratar de decantar la elección hacia la otra candidata, Alícia Izquierdo. «No voy a legitimar un proceso que no es democrático», dijo en aquella comparecencia.

Las críticas hacia el vicealcalde han llegado a través de un artículo firmado por nombres de peso que han ejercido como concejales, tanto en el Gobierno local como en la oposición, en el ayuntamiento de Gandia, como son Josep Miquel Moya, Lorena Milvaques, Facund Puig, Emili Selfa, Bernat Rodríguez, Jesús García, Xavi Ròdenas y la actual edila y candidata de cara a los próximos comicios, Alícia Izquierdo.

En la lista no están, en cambio, otras personas que también han sido concejales y concejalas de Compromís en alguna ocasión, como es el caso de Laura Morant, Ferran Martínez, que dimitió a mitad de esta legislatura, o Vicenta Ferrer, quien le sustituyó y que actualmente es la responsable de Políticas Económicas. Los tres son próximos al vicealcalde y le han apoyado en su intento de que el partido celebrara primarias abiertas.

Los firmantes insisten en el escrito que el proceso aprobado por la coalición para la elección de sus candidatos y candidatas «ha sido democrático y público» y que ha contado con el respaldo «del 98% de los Consells Nacionals de Més Compromís, Iniciativa del País Valencià y Els Verds».

A su vez, recuerdan que esta es «la única fuerza política en la que la decisión sobre la configuración de sus candidaturas recae en la militancia». Lo hace, dicen, «en un doble sentido», ya que permite la posibilidad de presentarse y formar parte de la lista electoral y también de ordenarla «según la preferencia mayoritaria» e insisten en que se trata «del proceso de elección más democrático y transparente de todas las fuerzas que concurren a las elecciones en nuestra ciudad».

El grup de concejales y concejalas que firma la declaración afirma que ante los comicios del próximo 28 de mayo «nos jugamos mucho» ya que es momento «de asegurar la continuación de unas políticas de salvaguarda de los derechos sociales, el territorio o nuestra identidad».

El vicealcalde de Gandia sigue sumando voces en contra de su actuación. Si a las pocas horas de dar a conocer su decisión y que acusaba a una parte de la coalición de tener poco carácter democrático, eran tanto Ivà Bonet, portavoz de Compromís en Gandia, como su propio partido, Iniciativa del Poble Valencià, quienes le desautorizaban, en este caso han sido personas relevantes e «historicos» de la formación en la ciudad las que se han puesto de lado de la dirección del partido y criticado la postura de Alandete.

El artículo íntegro firmado por los dirigentes de Compromís de Gandia.

Compromís i Més Gandia Unida, l'única garantia de polítiques progressistes

Hui culminarà el procés de primàries per a la tria de les persones candidates de Compromís a la llista de la candidatura unitària de l'esquerra per a les eleccions municipals de maig que representa Més Gandia Unida, integrada, de moment, per Compromís, Esquerra Unida i Podem traslladant així a la nostra ciutat tots els actors dels governs del Botànic.

Val a dir que cadascun dels partits integrants s'ha dotat del mecanisme que li sembla més adequat per a la tria dels seus i de les seues representants. En el cas de Compromís, unes primàries, a les que estan citats militants de la coalició, en un procés aprovat pel 98 % dels Consells Nacionals de Més Compromís, Iniciativa del País Valencià i els Verds. És a dir, un procés democràtic i públic, conegut per tota la militància, a pesar del que manifesten algunes veus que, mogudes per estranys interessos particulars, intenten desacreditar-lo. I un procés, cal recordar-ho també ara, que situa a Compromís com l'única força política en què la decisió sobre la configuració de les seues candidatures recau en la seua militància, en un doble sentit: la possibilitat de presentar-se i formar part de la llista electoral i la d'ordenar-la, segons la preferència majoritària. És a dir, qualsevol persona afiliada a Compromís pot elegir i ser elegida. Per això, agraïm la participació de totes i tots aquells que ja han fet efectiu el seu dret en els tres dies de votació telemàtica i animem els qui no ho han fet encara a exercir-lo presencialment hui.

Perquè ens hi juguem molt. De fet, hui comencem a assegurar la continuació de les polítiques de salvaguarda dels drets socials, del territori o de la nostra identitat que Compromís ha anat construint (en solitari o en coalició amb altres formacions) al llarg dels anys.

Unes polítiques progressistes, verdes i valencianistes que només Compromís i Més Gandia Unida, les persones que l'han representada i les que li han donat suport, podem garantir, sobretot en uns moments d'incertesa política, on, més que mai, estan presents les amenaces de retrocessos en els guanys aconseguits. I no parlem només dels nous discursos feixistes farcits d'odi sinó també de la tebiesa amb què els combaten alguns o, fins i tot, de la connivència dels de sempre, per acció o per omissió.

Ara, quan es culmina el procés de tria de candidatures més democràtic i transparent de totes les forces polítiques que concorreran a les eleccions de maig a la nostra ciutat, és un magnífic moment per recordar com Compromís va impedir el govern de la dreta en el 2003, però també com, la següent legislatura, el PSOE va preferir governar amb una escissió del PP. Una decisió que dugué com a conseqüència quatre anys de despotisme d'Arturo Torró i una desfeta econòmica sense precedents, a la qual haguérem de fer front, com sempre, fins recuperar una mínima capacitat de gestió. Sí, cal recordar-ho, vistos els antecedents, per reiterar l'absoluta lleialtat de Compromís-Més Gandia Unida amb la nostra ciutat i la seua gent, la demostrada honestedat i la total dedicació dels seus representants, i la bonança de les seues propostes i projectes, què han dibuixat la ciutat que coneixem.

Els qui som o hem sigut càrrecs públics de Compromís i Més Gandia Unida ens sentim ben orgullosos d'haver participat de totes els transformacions positives de la ciutat, des de les intervencions urbanístiques (amb les peatonalitzacions del centre històric i l'eixample), la defensa i recuperació del nostre patrimoni (amb la fita del recent aprovat Catàleg de Béns i Espais Protegits), la protecció i posada en valor dels nostres espais naturals i la conversió de Gandia en un ciutat verda, o l'aposta per la cultura (amb la rehabilitació del teatre Serrano o la xarxa de biblioteques públiques) i l'educació (amb les escoles infantils o la rehabilitació dels centres educatius), per les nostres festes i tradicions (com el model implantat de Fira i Festes que superava, per fi, visions elitistes) o el suport als nostres sectors productius, com ara el comerç local urbà.

Per això, des de la seguretat que els companys i companyes que conformaran la propera llista electoral que hui haurem triat continuaran aquella trajectòria que tant ens enorgulleix, volem agrair-los el seu compromís i felicitar-los per endavant pel seu resultat. Perquè, siga quin siga, n'estarem ben representats i ens tindran al seu costat per poder continuar treballant per la ciutat que estimem, juntament amb els companys i les companyes d'Esquerra Unida i de Podem, des de Més Gandia Unida.

Emili Selfa

Bernat Rodríguez

Jesús Garcia

Josep Miquel Moya

Facund Puig

Lorena Milvaques

Xavi Ródenas

Alícia Izquierdo

Ex regidors/es i regidora de Compromís a Gandia