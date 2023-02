La asociación Mosaic, que atiende en Gandia a personas con problemas de adicciones desde hace 25 años, ve el futuro con más optimismo desde que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas acordara concertar los dos pisos tutelados que actualmente tiene la entidad. Uno de ellos, destinado a mujeres que se recuperan de sus adicciones o en riesgo de exclusión social, lo acaban de estrenar el mes pasado, gracias a la seguridad que otorga este convenio, en vigor desde el año pasado. Esto también les ha permitido contratar a más técnicos, para tener un equipo multidisciplinar compuesto por tres educadoras sociales, un integrador y una psicóloga.

Hasta 2021 los usuarios de los pisos tutelados de Mosaic pagaban 200 euros al mes en concepto de manutención y alojamiento, pero desde 2022 es un servicio gratuito. Y ello es gracias a la mayor implicación de las instituciones públicas, que han sabido valorar la labor que realiza la asociación. Así pues, hoy Mosaic prácticamente puede autofinanciarse gracias a las subvenciones.

El presupuesto de Mosaic para este año, ya con dos pisos, es de 200.000 euros, y en 2022, cuando tenían una vivienda, invirtieron 120.000 euros. El principal apoyo es de la Generalitat, a través del concierto, que les garantiza 140.000 euros. A ello hay que sumar 24.000 euros anuales del convenio municipal, más 3.000 euros de la Diputación, y 6.000 euros de una ayuda de Obra Social La Caixa. «Hemos pasado años muy difíciles, en los que estuvimos a punto de tirar la toalla, pero pienso que ahora está asegurada la supervivencia de ambas viviendas y la continuidad del personal contratado», señala el presidente de la entidad, José Juan López, quien también quiere destacar el importante papel del voluntariado.

Actualmente Mosaic recibe derivaciones de los Servicios Sociales municipales, aunque hay lista de espera. Por otra parte, están coordinados con Proyecto Hombre y con el sistema sanitario a través de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), de tal forma que todos ellos ofrecen una atención integral al usuario.

Uno de esos pisos, propiedad municipal desde 2007 y cedido a Mosaic, está en el barrio del Raval. Tiene seis plazas, destinadas a hombres. El de mujeres, en la barriada de Corea, tiene 5 plazas y actualmente hay tres usuarias. El piso de mujeres era un sueño para la asociación, ya que se comprobó que los grupos mixtos no eran del todo prácticos.

El objetivo de los pisos es que estas personas puedan retomar las riendas de su vida, rompiendo con su entorno insano, y dejando respirar a los familiares, que a veces están ya desesperados de darles tantas oportunidades. Se trata de un recurso temporal, como máximo un año y medio. En ese periodo ya deberían estar capacitados para tener autonomía personal. «Cada persona es un mundo, también los hay que se han quedado por el camino», matiza el presidente.

Una de las usuarias del piso «Alba», como llaman a la vivienda de mujeres, es María José, de 42 años. Empezó consumiendo alcohol los fines de semana a los 21 años y acabó enganchándose. Hace cinco años tuvo una hija, pero a los dos meses de nacer volvió a beber. Su marido también consumía. Ya no vive con él, y tienen un régimen de visitas para la niña. Estuvo diez meses en la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre en València, pero cuando salió tuvo un par de recaídas, por lo que decidió ingresar en el piso, donde se recupera. Tiene hermanos mayores que le apoyan. Sale los fines de semana para verlos, también a su hija. «Noto que he mejorado en los últimos meses, no tengo la ansiedad de beber, estoy más tranquila y duermo mejor», explica.

Iván es usuario en el piso de hombres. Soltero y sin hijos, tenía un trabajo normal, que dejó aparcado para salir de drogas como los porros, la cocaína o el alcohol: «Antes mi desayuno era una cazalla y una cerveza, iba del trabajo al bar, hasta que decidí pedir ayuda y dejé las amistades tóxicas. Ahora me estoy conociendo a mí mismo. Voy a yoga, natación, al teatro… Ocupo mi tiempo de otra manera, todo está en la mente».

En el salón hay un tablón enorme con las normas. Son muy estrictas, al menos vistas desde el prisma de las personas que no padecen la enfermedad, pero necesarias para conseguir el objetivo deseado. Por ejemplo, con la televisión. Por la mañana no se puede ver, a excepción de las personas que están en «segundo nivel» y siempre y cuando las labores domésticas o actividades estén realizadas. Por la tarde se apaga a las 16 horas, y no se enciende hasta hacer las tareas pendientes. Durante los desayunos, comidas y cenas no se puede ver la tele. El teléfono móvil se entrega en el momento del ingreso a los educadores y, si por alguna razón debe estar conectado, lo controlan los terapeutas. «Tener el móvil es un privilegio que se podrá perder en caso de no respetar las normas», reza un artículo.

El dinero es una tentación en manos de un adicto. Por eso los usuarios no lo manejan, al menos hasta que no aprendan a administrarse. Cada uno deposita un saldo en una caja fuerte, y autoriza a los educadores a que les lleven los gastos, siempre de mutuo acuerdo, por ejemplo, si necesitan salir a comprarse ropa. Negarse a realizar un control periódico de tóxicos, o consumirlos en la casa supone la expulsión inmediata. El tabaco se permite, pero con restricciones horarias y de espacios.

Por las mañanas todos ellos van a la terapia de Proyecto Hombre, como si fueran a clase, y por las tardes hacen talleres que le propone Mosaic, o deportes. Los voluntarios hacen guardias nocturnas y les acompañan a excursiones o a visitas culturales.

25 años en su momento más dulce

La asociación Mosaic conmemoró a finales de 2022 su 25 aniversario con la representación de una obra de teatro, «Delirium», a beneficio de la entidad. La entidad nació en 1997 para ayudar a personas con adicciones. En aquellos momentos la heroína causaba estragos en Gandia. Un grupo de mujeres vio necesario acompañar a los usuarios del centro de día de Proyecto Hombre con algún recurso más. El primer local en el que se reunían estuvo en el complejo del Palau Ducal, y ya en 2007 la entidad empezó a gestionar el piso tutelado. Por Mosaic han pasado terapeutas que han dejado huella, como Vicent Pla, que también trabajó en Proyecto Hombre, o una mujer solidaria, Isabel Ribes, ya fallecidos. «Estarían orgullosos de ver estas mejoras», apunta el presidente, José J. López.