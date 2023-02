La situación de Ciudadanos en la comarca de la Safor no supone ninguna excepción respecto a la sangría que está sufriendo esta formación a todos los niveles. El fichaje, anunciado y consumado el pasado viernes, por parte del PP de Tavernes de la Valldigna de los dos ediles en este consistorio, Carlos Gimeno y Toni Franco, supone un torpedo en la zona de flotación del partido a nivel comarcal. En primer lugar porque confirma que la fuga de dirigentes es una constante imparable en una marca que un día se vio asaltando los mares, en segundo lugar porque la formación pierde una parte importante de su estructura en la comarca y, por último, porque, en el caso de Gimeno no es uno más, sino una persona que llegó a tener un peso orgánico importante a nivel comarcal y en quien desde la dirección autonómica se confiaba para asaltar una de las plazas importantes en la Safor.

Según ha podido confirmar Levante-EMV, los dos ediles han solicitado ya la salida del grupo municipal de Ciudadanos en el consistorio vallero para pasar al grupo de los no adscritos, condición que tendrán en los plenos que quedan hasta el próximo mes de mayo. Eso significa que Ciudadanos se queda sin marca en la corporación municipal, como ya ocurriera a mitad de la legislatura con Pascal Renolt en Gandia. Fuentes de la dirección han insistido este lunes en que lo que Gimeno y Franco deben hacer es devolver su acta de concejal "la cual lograron concurriendo por Ciudadanos", un partido al que ya no pertenecen y que les considera "tránsfugas".

Pese a la salida de sus dos representantes, la formación no tira la toalla y, como ya informó la noche del pasado viernes, está trabajando por conformar un proyecto en Tavernes.

Proceso complicado en Oliva y Gandia

La situación en Gandia es de sobra conocida. Pascal Renolt fue expulsado del partido por cuestiones disciplinarias y, con ello, del grupo municipal. Sigue siendo concejal no adscrito y es seguro que no va presentarse bajo la marca de Ciudadanos. El partido, además, no ha presentado en estos momentos a ningún candidato para que concurra a los comicios del próximo mes de mayo.

En el caso de Oliva, su actual portavoz y único concejal, Pepe Salazar, ha confirmado a este periódico que no va a volver a presentarse por esta marca en las próximas elecciones. Además, ha asegurado que "he ofrecido esa posibilidad a otras personas del equipo y ninguno quiere asumir esa responsabilidad", por lo que, a día de hoy, la situación de Ciudadanos en la segunda ciudad de la comarca es también del todo incierta, ya que, que se sepa no existe ningún proyecto en marcha de cara a poder lograr algún representante en el consistorio olivense. Su hijo, cabe recordarlo, es candidato del PP y anteriormente también estuvo en Ciudadanos, otro ejemplo del camino que están siguiendo muchos de los que formaron parte del proyecto que fundó Albert Rivera.

En Beniflà, Ciudadanos gobierna junto al PP desde el principio de la legislatura. Allí hace meses que se habla de la integración de sus dos concejalas, Trini Ramiro y Esther Peiró, en la lista que liderará el actual alcalde y compañero de ambas en el ejecutivo, Borja Gironés. El propio alcalde, a preguntas de este periódico, ha asegurado que "yo no sé nada", aunque reconoce que ha habido contactos con ellas. Desde la dirección de Ciudadanos también aseguran que en este municipio el asunto no está cerrado, aunque aseguran tener constancia de que existe ese acercamiento. Si se produce, la formación procederá como en Tavernes, a solicitarles el acta y considerarlas tránsfugas.

Con este panorama, el único municipio donde Ciudadanos se mantiene, por el momento, es Barx. Su alcalde, Miquel Donet, de este partido, fue confirmado hace unas semanas para volver a concurrir bajo estas siglas. En el partido aseguran que no hay cambios al respecto y esperan no solo que concurra, sino poder mantener la única alcaldía que tiene la formación en la Safor y una de las pocas de la Comunitat Valenciana.