El III Concurs de Postals "Homenatge de les xiquetes i xiquets de Gandia als Iaios i Iaies", adreçat als alumnes de 5é i 6é de Primària dels centres educatius del municipi ha tingut molt bona acollida per part de l'alumnat arribant a més de 500 treballs presentats, distribuïts en 12 centres educatius del municipi.

El jurat va concloure que el nivell dels treballs va estar molt elevat, tant per la tècnica artística (dibuixos) com per la part escrita.

Aquest concurs, que enguany arriba a la III Edició és una proposta feta pel II Consell de la Infància del curs (2019-2020) i s'inclou dintre del programa "La Infància pren el micro" enfocat a la participació infantil i a la difusió dels drets de la infància.

A l'acte de lliurament de premis, van assistir també als iaios i iaies dels alumnes premiats, atés que l'essència del concurs és retre'ls un homenatge. Així mateix, van assistir els tutors dels alumnes, perquè són també una part fonamental per a què les accions que es desenvolupen des de l'àrea d'infància es puguen dur a terme.

Liduvina Gil, regidora delegada en matèria d'Infància va manifestar: "Aquest esdeveniment és molt molt emotiu, en el que es posa de manifest la importància de la convivència dels avis i els néts. El contacte intergeneracional afavoreix que el públic infantil valore la gent gran com a font de saviesa i experiència, a més de millorar les seues habilitats socials, especialment l'empatia i la tolerància."

Els guanyadors i guanyadores del III Concurs de Postals Homenatge dels xiquets i xiquetes de Gandia als Iaios i Iaies són: Assil Belakrouf (5é de Primària) CEIP Les Foies, Sara Zambrano Quiñonez (6é Primària) CC Escola Pia, Begoña Martí Jiménez (5é Primària) CC Abad Solà, Lamis Hammani (6é Primària) CEIP Roís de Corella, Carla Canet Gálvez (5é Primària) CEIP Botànic Cavanilles i Yousra Khamsi (6é Primària) CEIP Joan Martorell.

Seguidament, els assistents van poder visitar l'exposició amb tots els treballs fets per alumnes de 5é i 6é de Primària. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 24 de febrer en l'horari habitual de la Biblioteca del Parc de l'Estació.