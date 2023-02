El entorno del vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, ha emitido un comunicado en el que ha vuelto a criticar duramente a Compromís en la ciudad por el proceso de primarias que se ha llevado a cabo para la elección de la candidata a la alcaldía. El grupo de personas que promovió la recogida de firmas para la petición de primarias abiertas considera que el resultado obtenido por Alícia Izquierdo "demuestra que sin las prácticas antiedmocráticas del pasado 6 de septiembre el resultado hubiera sido otro".

En ese sentido, apuntan que ha habido 130 personas del censo de la formación "que se han abstenido o votado en blanco" a Izquierdo, "lo que significa que cuatro de cada diez militantes con derecho a voto le han dado la espalda".

Desde este grupo vuelven a insistir en que "el sector oficial de Mes contaba presuntamente con información privilegiada" del día y la hora del cierre del periodo de inscripción de militantes "y lo aprovechó para inscribir, supuestamente, a 70 personas en las horas previas", denuncian.

Con todo, desde este grupo consideran que el resultado de las primarias "no se apoya en los fundamentos que habían caracterizado hasta ahora nuestra organización, como son la transparencia, máxima participación e integración de todas las sensibilidades".

Acusaciones a Compromís

Alandete decidió presentar su renuncia a concurrir a las primarias hace justo una semana. Lo hizo entre acusaciones a Compromís de falta de democracia y de tratar de decantar el resultado de la votación en favor de la otra candidata, Alícia Izquierdo, con la inscripción de militantes. El vicealcalde denunció el ninguneo al que, según él, se le ha sometido en esta legislatura, asegurando que "no estaba ni en el grupo de WhatsApp de Més, cuando había otros indpendientes que sí lo estaban" y que en 2021 "el portavoz de Compromís en Gandia ya me dijo que no querían que me presentara".

Josep Alandete reclamaba un proceso de primarias abiertas tanto a militantes como a no militantes, recordando que hace cuatro años, cuando se impuso a Izquierdo, se hizo a través de un proceso "semiabierto" en el que participaron también simpatizantes.

Su propio partido, Iniciativa pel País Valencià, le desautorizaba a las pocas horas de la rueda de prensa en la que anunciaba su renuncia y vertía las acusaciones.