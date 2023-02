L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha licitat la redacció del projecte d’ampliació, remodelació i unificació dels aularis del CEIP Sant Miquel dins del Pla Edificant, projecte de construcció en el qual s’invertiran 4.544.810,33 euros, finançats íntegrament per la Conselleria d’Educació.

El consistori valler continua avançant amb tots els tràmits necessaris per a començar l’execució de les obres durant el pròxim curs escolar 2023-2024. Les obres comprendran l’adequació i unificació dels aularis d’Infantil i Primària amb millora d'accessibilitat i l'ampliació en 669,35 m2 de la superfície del centre per a la construcció d’un nou menjador escolar, gimnàs i millores d'adaptació de la planta baixa, els lavabos i els despatxos del professorat. A més, s’habilitarà un espai polivalent, una zona verda d’esbarjo i una zona esportiva, un hort escolar i un aparcament per a bicicletes i patinets.

El valor estimat de la licitació del contracte ascendeix a més de 119.000 euros i la redacció del projecte tindrà un període màxim de presentació de 6 mesos. Les empreses i estudis interessats poden presentar ofertes fins al dimarts 28 de febrer.

Tota la informació de la licitació del projecte es pot consultar en contrataciondelestado.es/wps/portal.

El regidor d’Obres Públiques, Josep Llàcer, ha destacat que “esta licitació que hui s’ha publicat és un pas molt important i una gran notícia per a la comunitat educativa del CEIP Sant Miquel i per a l’Ajuntament, perquè una vegada disposem del projecte de construcció, les obres de millora podran començar el pròxim curs escolar”.