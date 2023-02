L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha contractat els serveis de Visara Inversiones S.L per instal·lar nou equipament esportiu i un rocòdrom de 4,5 metres d’alçada al poliesportiu del municipi.

El nou equipament esportiu està format per tres bicicletes estàtiques, dos cintes de córrer, dos el·líptiques, un press pit, un banc de musculació, un set de manuelles, i un set olímpic de barra i discos amb triple adherència de 100kg.

El projecte està subvencionat per l’organisme Som Rurals format per municipis de la Safor, la Costera i la Vall d’Albaida. A través d'aquesta plataforma conjunta gestionen ajudes europees dels fons LEADER i FEDER, recolzats per la Generalitat.

En aquest cas, l’ajuda prové dels fons LEADER, concretament 60.923,35 euros d’ajuda. I s’ha adjudicat la iniciativa a l’empresa Visara Inversiones S.L per un import de 60.500 euros (IVA inclòs).

"Aquest projecte és important no sols per als usuaris habituals del poliesportiu que demandaven innovacions i millores a les instal·lacions, sinó també és un al·licient que atraurà a noves persones que estiguen interessades en el poliesportiu", ha afirmat l’alcalde de l’Alqueria de la Comtessa, Voro Femenia, qui ha destacat la importància d’aquestes millores en el poliesportiu municipal.