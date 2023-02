L’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, i la Regidora d’Igualtat, Natalia Vila, han lliurat els diplomes a les huit participants del programa d’ajudar a la inserció laboral de les dones aturades.

Aquest projecte, impulsat través d’una subvenció de 4.062 € de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha consistit en una formació de 14 sessions amb diferents continguts com la creació del CV, d'un perfil a "Infojobs" o l'ús del portal "Labora", entre altres.

En concret, les participants del taller han aprés a encendre l’ordinador, connectar el wifi, fer-se un correu electrònic i utilitzar-lo, també a fer servir la ferramenta Drive i la creació del currículum. A més, el temari ha anat encarat a donar a conéixer els programes i les plataformes més utilitzades en la cerca d'ocupació.

L’Ajuntament de Miramar va lliurar, durant el taller, d’una memòria usb per tal que les usuaries puguen descarregar documents i emmagatzemar-los per a utilizar-los en altres dispositius.

Natalia Vila, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Miramar, apunta que "en un món completament digitalitzat no conéixer les ferramentes online suposa quedar fora de part de les ofertes de treball, per això pensem que aquest taller és tan important per a la inserció laboral de les dones".