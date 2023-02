Quique Llopis Doménech acude a la pista de atletismo de Gandia pasados unos minutos de las 12 del mediodía de este martes. Luce una equipación de su marca patrocinadora, Adidas, y unas deportivas (ídem) que acaba de estrenar. A su espalda porta una mochila con botellas de agua, un cinturón de peso de entrenar y objetos personales. La mochila, sobre todo, está cargada de ilusiones de cara a todo lo que se le avecina, que son las competiciones más importantes de la temporada invernal.

Lo más próximo es el LIX Campeonato de España de atletismo absoluto en pista cubierta que tendrá lugar en el CDM Gallur de Madrid este fin de semana, del viernes 17 al domingo 19 de febrero. Allí correrá los 60 metros vallas.

Otra cita «Mundial»

Llopis viaja este jueves a la capital de España para permanecer allí casi una semana, ya que el miércoles 22 de febrero también va a participar en el meeting del World Athletics Indoor Gold, que tendrá lugar en la misma pista que el Nacional.

El atleta de Bellreguard afronta estas competiciones con la máxima ambición. El Nacional es el campeonato oficial más importante de la temporada invernal en el ámbito estatal y la reunión internacional es la preferida del vallista del CA Playas de Castellón.

El pupilo de Toni Puig realiza este martes su último entrenamiento en la pista gandiense antes de su doble cita madrileña, ya que este miércoles ya no estará porque tiene previsto entrenar en el Pabellón Velódromo Luis Puig de València.

Quique afronta estos dos nuevos retos competitivos totalmente recuperado de la caída que sufrió el pasado 8 de febrero en el World Athletics Indoor Gold de Torun (Polonia). Asegura que «físicamente no hay ninguna secuela. Sólo me quemé un poco la piel por el roce de la pierna con el tartán, pero ya está olvidado», añadiendo que «esa misma semana no tuve buenas sensaciones, tampoco en los entrenamientos, pero en estos últimos días le he dado caña y me encuentro muy bien».