La regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, ha presentat la tercera fira de la primera edició de Fira Mercat Gandia 2023 que se celebrarà aquest cap de setmana: "Outlet Cerimònia". S’inaugurarà divendres a les 10.30 hores a l’espai Fira Mercat Gandia del Mercat Municipal del Prado i el seu horari serà de divendres i dissabte de 10.30 a 14.00 i de 17.30 a 21.00 i diumenge de 10.30 a 14.00 hores.

Segons ha explicat la regidora, «Aquesta fira ja s’ha fet altres edicions amb èxit, com tots els outlets. Hi trobarem tots els detalls per a realitzar un gran esdeveniment o festa, com ara bodes, comunions, aniversaris, batejos, viatges... Amb un outlet en articles de roba, calçat i complements. A més d’importants descomptes pel que fa a la fotografia, joies, viatges, taules dolces...».

Hi participen 11 expositors «en aquesta fira que complementa les altres dues anteriors d’outlet, roba i calçat i complements. Un espai on es reuneixen marques de tota la Safor per a exposar les seues millors promocions. Articles amb gran varietat d'estils i dissenys en tendència marcaran el ritme de vendes».

Els expositors són Arca Ceremonias Boutique Infantil y Juvenil, Arlette, Carolina Sierra, Fundacion IN, Ideas de Cristina, La cuna de comuniones, Lacteos Gandia, Lletres i Scrap, RC Viajes, Coqueta Moda Infantil i Artesánika.

Balanç Outlet sabates i complements

Tal i com ha apuntat Ferrer, van acudir a l’Outlet sabates i complements el cap de setmana passat 4.650 persones. «És molt bona xifra, tant pel que fa a l’assistència com al volum de vendes.

De fet, alguns expositors comenten que s’han quedat sense estocatge pràcticament per a la campanya de Botigues al carrer».

Així, segons les xifres recollides en les enquestes, la majoria dels visitants, un 82%, eren de Gandia, Grau i Platja. La resta provenien de la comarca de la Safor (15%) i un 3% de fora de la comarca.

La valoració dels visitants ha sigut d’un 9,7 i la dels expositors d’un 9,6 (ambdues puntuacions sobre 10).