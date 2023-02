"Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar".

Com deia el meu tocaio Machado i també canta Joan Manuel, el noi de poble sec, quan em va telefonar Marisa l’altre dia per donar-me cita amb l’Alcalde el dia 15 faig els 65 (anys), vaig pensar: quina hauré fet ara? Però no, el motiu era per acomiadar-me de José Manuel com a treballador municipal.

Tot passa i té el seu final, pareix que fos ahir un dia 1 de març de 1988, després de passar uns examens, quan m'incorporava al departament d’indústria per a treballar d'electricista, al tercer pis al costat de la sala d’exposicions. Sí, hi havia a l'Ajuntament una sala d'exposicions. Han passat 35 anys d'allò, sense faltar cap dia a treballar.

Recorde els primer moments amb Paco Fluixá i José María Peiró com a caps, a les germanes Ribera a l’oficina, primer en enllumenat, després amb Pellicer a l'emissari submarí, a continuació Paco Fluixá i Sarrió em varen fer cap de grup d'instal·lacions elèctriques dels edificis municipals. Després vaig passar al departament d’informàtica (ara de noves tecnologies) que és on acabe.

Recorde moltes anècdotes de la meua participació en la Fira, dels concerts al pàrquing del riu, instituts, al teatre del Raval, Serrano i altres esdeveniments, posant la megafonies per els discursos a la porta de l’ajuntament, per als actes fallers (amb aquelles veus solemnes de Jesús i després de Miquel, que anunciaven: fa l’entrà en la plaça…) o els encontres de Setmana Santa.

Ara mire enrere amb orgull tot allò que he fet, on he deixat empenta en la xarxa de connexions entre edificis municipals, que va començar en una proposta que va li vaig fer a Paco per unir la depuradora en totes les estacions de bombeig fins al Tres Anclas, a la qual ell em va dir: si tu et fas càrrec, endavant!!! I així va ser i tot funciona fins ara: la connexió, primer en coure, dels edificis i després amb la fibra òptica, també del canvi d'energia de baix consum i després a LED en els edificis municipals, l'augment de llums en les sales de lectura de les biblioteques, la telefonia en primer lloc de parell de coure i després per a la xarxa informàtica, on he acabat.

Després de contar-vos una mica el que he fet, este correu és per agrair a totes les persones que heu estat al meu costat, que m’heu ajudat a créixer professionalment i com a persona i, en general, als qui formeu part d'aquest Ajuntament, als departaments de Medi Ambient i d'Informàtica, amb els quals he estat compartint la meua feina últimament, al de cultura amb el que tantes coses hem fet junts i també a la resta, per la seua acollida.

Us demane disculpes si no he pogut arribar a totes i tots. No ha sigut la meua intenció.

Gràcies, moltíssimes gràcies. I ara, només dir-vos que em pose a la vostra disposició per al que necessiteu de mi. Com sabeu, el meu present està a la Creu Roja.

I com diu Lluís Llach en la cançó “Que tinguem sort”: Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, sols un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg".