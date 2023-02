El Fons de Cooperació 2022 de la Diputació de València, mitjançant el qual s'han destinat més de 8 milions d'euros a la Safor, comença a oferir els primers resultats en els municipis de la comarca.

És el cas de Xeraco i Oliva, que han sigut visitats pel diputat d'Hisenda, Vicent Mascarell, el qual ha pogut conéixer de primera mà diversos dels projectes duts a terme amb el finançament de la corporació provincial.

A Oliva, que ha rebut 662.000 euros del Fons de Cooperació del passat any, el diputat d'Hisenda i la vicealcaldessa i responsable de projectes i obres, Ana Morell, han visitat la nova reguarda de la Policia Local, uns treballs que han comptat amb una inversió de 700.000 euros.

També han volgut conéixer el transcurs de les obres del nou parc que s'està fent al carrer Miguel Martí i Pol, i el pressupost de la qual ronda els 230.000 euros.

En el municipi de Xeraco, on el Fons de Cooperació 2022 va assignar 345.000 euros, Mascarell, que ha estat acompanyat per l'alcalde Avelino Mascarell, ha recorregut la Casa de la Cultura, reformada gràcies a una inversió de 40.000 euros, i el nou carril bici de la localitat de la carretera de la platja, per a la construcció de la qual s'ha realitzat un desemborsament de quasi 200.000 euros.