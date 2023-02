El departament de Biblioteques d’Oliva i Creu Roja han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’apropar la lectura i el Servei de Biblioteques als usuaris i usuàries del Pla de Formació de Creu Roja.

En aquest sentit, s’ha apostat per un club de lectura fàcil, per al qual el Servei de Biblioteques ha adquirit distints lots de llibres, els quals es llegiran en la mateixa sessió amb el suport del personal bibliotecari i d’una persona voluntària de Creu Roja. Com bé ha assenyalat la tècnica, «la forma de treball utilitzada en aquesta ocasió és distinta de la de la resta de clubs de lectura, perquè se’ls fa un acompanyament personalitzat i en el moment, s’adapta la dificultat de la lectura als membres i després es comenta conjuntament». Pel que respecta al Servei de Biblioteques d’Oliva també s’ha fet una donació important de llibres a Creu Roja per al seu Programa de Formació.

Per altra banda, es pretén potenciar l’alfabetització digital de les persones usuàries del programa de formació en castellà, posant al seu abast l’aula d’ordinadors de la biblioteca i amb el suport d’una coordinadora de Biblioteques i d’altra per part de Creu Roja.

La finalitat d’aquest conveni, segon el regidor de Biblioteques, Julio Llorca, «és oferir un espai alternatiu, com ara la Biblioteca, que millore l'experiència educativa de les usuàries que participen en la formació interna de Creu Roja Oliva, amb l’acompanyament de personal tècnic i voluntari i amb recursos proporcionats des de l’Ajuntament d’Oliva».

La representant de Creu Roja Oliva, Maria Dolores Roselló, ha assenyalat que «part del treball que desenvolupem a Creu Roja Oliva és la integració social de les persones usuàries i amb aquest Pla de Formació brindem l’oportunitat d’aprendre el nostre idioma, de relacionar-se, millorar les seues habilitats, etc.» «Comptem amb un bon grup, amb voluntat d’aprendre i conéixer més la nostra cultura i des de Creu Roja treballem molt a gust amb totes aquestes persones», ha afegit.