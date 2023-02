Ni siquiera el Museo Británico, tan alejado en teoría de la rabiosa actualidad, ha dejado de sumarse a la peste de la corrección política. Afortunadamente la propuesta de esa institución para que a partir de ahora las momias de toda la vida sean llamadas «restos momificados» se ha encontrado con la firme oposición de los egiptólogos, que no parecen dispuestos a perder el tiempo en tonterías. Lo sorprendente es que el Museo Británico sostiene que la palabra «momia» contiene sugerencias «colonialistas» sin aportar pruebas que justifiquen esa ocurrencia y pasa por alto otras consagradas por la cultura popular, el cine y la literatura. Nadie se imagina una película o un libro titulados «La maldición de los restos momificados» o «El regreso de los restos momificados», títulos redundantes condenados a un fracaso que el término «momia» ha conseguido evitar desde hace casi dos siglos por mucho que se repita, porque forma parte de la historia estricta y de la fantasía –los sesudos estudios de los arqueólogos y las producciones editoriales o de Hollywood- y es curioso que los popes del Museo Británico, sabiendo lo que todo el mundo sabe se hayan empeñado en inventar la pólvora.

Pero aun en el caso de que la expresión «momia» tuviese algún tipo de reminiscencia colonialista, la pregunta que habría que hacerse no podría ser otra: ¿Y qué? Lo que pretenden los meapilas verbales del Museo Británico es un disparate, al suponer que la expresión «momia» provoca en nosotros asociaciones mentales o reminiscencias que no debemos administrar según nuestro libre albedrío, sino de acuerdo con dogmas de su invención de los que no podemos desviarnos sin resultar sospechosos de algo, como en los estados-policía.

En sus manifestaciones más extremas –casi las únicas hoy en día– el meollo de la corrección política es la estupidez, en combinación con eso que Max Weber llamaba «el vicio clerical de querer tener siempre razón». Un ejemplo insuperable de esas demenciales características, que unidas aspiran a no ser jamás vencidas, lo ofreció Pablo Iglesias en el pasado Mundial de Fútbol, durante la retransmisión del partido entre Marruecos y España. Al enterarse de que el narrador de RTVE, el veterano Juan Carlos Rivero, había dicho que «los marroquíes roban y salen corriendo», el exlíder de Podemos se apresuró a escribir en Twitter que el comentarista «no debería volver a trabajar en la televisión pública», situándolo en la órbita del PP, Vox y Cs. Que Pablo Iglesias sea incapaz de distinguir el culo de las témporas y tan temerario como para acusar al prójimo de lo primero que le pasa por la cabeza indica el peligro al que nos exponen los cretinos de la corrección política: no solo aspiran a limpiar nuestras mentes quién sabe de qué vicios adquiridos o potenciales y a aleccionarnos sobre cómo debemos hablar y pensar, sino que, en ese empeño redentor, llegado el caso, están dispuestos a dejar a la gente sin trabajo.

Sin trabajo se quedó el mes pasado, como informaba el New York Times, la profesora de Historia del Arte Erika López Prater, expulsada de una universidad norteamericana por mostrar a sus alumnos, previo aviso, una miniatura de Mahoma que ofendió a una estudiante también cretina, aunque defendida por las autoridades universitarias, una impresionante colección de hipócritas pusilánimes sin los cuales no habría podido perpetrarse ese acto de barbarie. Hace unas semanas, Antonio Muñoz Molina se refería a ese caso recordando otro de su experiencia personal, cuando en una clase de literatura que impartía en Nueva York otra alumna, igualmente cretina, calificó a cierto autor sudamericano de «machista» por motivos desconocidos. Pero, más allá de su obvia incompatibilidad con la salud mental, el rasgo más prominente de la corrección política es su fariseísmo: así, el Museo Británico habla del «colonialismo» que supuestamente impregna la palabra «momia» pasando por alto de que la creación de esa venerable institución fue consecuencia directa de la explotación de esclavos en Jamaica, como Pablo Iglesias olvida selectivamente a la hora de repartir sambenitos ciertos tuits de su cosecha por los que aún debería estar flagelándose, si fuera coherente.

Sin embargo, quienes no queremos que el Museo Británico cierre sus puertas para purgar su origen colonial ni que la gente sea siempre coherente y virtuosa, ni que el exlíder de Podemos deba someterse a procesos inquisitoriales por sus pasados deslices tuiteros, que nos importan un bledo, no por ello dejaremos de ser potencialmente sospechosos. Porque otro rasgo privativo de la corrección política es su obstinación y celo apostólico, y nada hay más porfiado que la estupidez que redobla sus esfuerzos ante la aparición de cualquier atisbo de perturbación del dogma, de disidencia, pues antes que seres pensantes y libres, somos para los cretinos de la corrección política necesariamente culpables, obstáculos en el camino hacia el mundo más justo y respetuoso que predican. Pero yo creo que a las momias habría que dejarles en paz y a los meapilas de la corrección pararles los pies en cuanto asomen el morro y enviarlos a paseo, al carajo y la URSS, porque ya cansan.