El joven waterpolista Víctor Gutiérrez Santiago, de 32 años, ha escrito un libro, «Balón amarillo, Bandera Arcoíris» (Cúpula), en el que narra cómo fue su salida del armario en 2016 y la situación de las personas LGTBI en los deportes de elite. El miércoles estuvo presentándolo en Gandia, en Gavina Llibres, en un acto organizado por el colectivo CLGS.

¿Por qué en el deporte todavía faltan referentes, sobre todo en el fútbol y el baloncesto?

Cuanto más mayoritario y mediático es el deporte, más difícil es dar ese paso, porque la situación que rodea al deportista se hace más complicada. Además de la presión que puedan ejercer los patrocinadores, hay temor a cómo reaccionará el vestuario, o incluso el público, porque, en el caso del fútbol, por ejemplo, no debe ser fácil escuchar insultos homófobos cada fin de semana en un gran estadio, con cuarenta mil o cincuenta mil espectadores. Es evidente que la sociedad española ha evolucionado, pero el deporte sigue estancado.

Que existan secciones LGTBI dentro de los partidos políticos, ¿es un éxito o un fracaso del movimiento gay?

Me parece un éxito absoluto. Por un lado, las personas LGTBI ocupamos todas las profesiones, pero es muy importante que hayan estos movimientos dentro de los partidos. El PSOE lleva más de 25 años luchando por nuestros derechos, pero hasta hace poco no había tenido una secretaría específica donde se da voz a todas nuestras reivindicaciones. Lo ideal sería que ya estuvieran asumidas por toda la sociedad.

Pero si hay activistas que entran en política, el movimiento LGTBI se quedará huérfano…

Yo creo que hay relevo generacional, voluntarios que nutren estos colectivos y mantienen viva la llama, no lo veo un problema.

Muchos colectivos LGTBI que nacieron hace 20 años, sobre todo locales, ya no existen.

Quizá tenga que ver con los derechos que ya se han visto reconocidos. Antes de que se aprobara el matrimonio igualitario, en 2005, la adopción, o la ley que permite a las personas trans cambiar el nombre sin necesidad de operarse, éramos ciudadanos de segunda. Hay gente joven que ha nacido con estos derechos garantizados, y parece que ya no haya objetivos, pero sí, sigue habiendo muchos retos, empezando por el de mantener estas libertades y no volver atrás. Por eso es importante trabajar la memoria LGTBI entre las nuevas generaciones.

¿Qué avances incluye en igualdad y contra la homofobia la nueva Ley del Deporte?

Tiene un apartado importante de lucha contra la discriminación. Por resumirlo, equipara las sanciones que ya existían contra el racismo o la xenofobia a las conductas LGTBIfóbicas. Los árbitros ya tienen la potestad, por ejemplo, de detener un encuentro cuando se produce un cántico homófobo, o se exigen responsabilidades a los organizadores de eventos deportivos en los que se produzcan estos hechos. Ahora no saldrá gratis gritar «maricón» a un jugador. Pero la ley también incide en la prevención.

¿Cómo le ha cambiado la vida su entrada en política?

Muchísimo, porque ahora el deporte es más bien una afición. La política me está regalando experiencias maravillosas por toda España, conociendo a compañeros y a los colectivos. Creo que después de mi activismo, que siempre fue individual, estoy en el partido que más ha luchado por los derechos LGTBI, y con más herramientas. Aunque también la política es muy absorbente y exigente. Yo siempre digo que ahora me muevo en dos piscinas, una con los compañeros del club y otra llena de tiburones.

En octubre de 2021, en la ejecutiva federal de València, también nombraron secretaria de Ciencia a Diana Morant. ¿Ha coincidido más con ella?

Sí, claro, justo cuando he estado en el ayuntamiento y he visto su cuadro en la galería de alcaldes, le he enviado una foto por Whats App. Es una persona muy cercana, que aporta juventud al Ministerio, viene de la política local, por tanto sabe escuchar, y además está haciendo una política en su Ministerio con una perspectiva feminista, así que le auguro un futuro brillante.

"La Ley Trans era muy necesaria"

Durante la presentación del libro, y a preguntas de María Rico y Cristian Trotonda, de CLGS, Gutiérrez se mostró totalmente a favor de la Ley Trans, aprobada definitivamente el jueves pasado en el Congreso de los Diputados. Opina que era «una norma muy necesaria», si bien ahora el reto es «tramitar las denuncias que se formulen y dotarla de presupuesto».

Considera, además, que no pone en riesgo las competiciones deportivas. «Falta información, no podemos generalizar, el problema de las personas trans no está sólo en el deporte», señaló, y matizó que las federaciones «tienen sus propios mecanismos para garantizar una competición justa, que nos podrán parecer bien o mal, porque hay casos flagrantes como la liga internacional de rugby que prohíbe competir a las personas trans, pero nuestro deber es garantizar el acceso universal al deporte». Por tanto, añadió Gutiérrez, «claro que se le debe permitir a una niña trans de 8 años practicar patinaje o que un niño trans haga judo, por favor, lo contrario sería absurdo».

Por otra parte, Gutiérrez también ve bien los llamados clubes y eventos deportivos «inclusivos», formados sólo por deportistas LGTBI.