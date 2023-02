La regidora d'Educació i Polítiques Educatives en l'Ajuntament de Gandia, Carmen Fuster, acompanyada per Pablo Rovira, coordinador del Programa JOOP, i Josep Rodríguez, coach del Programa JOOP, ha presentat aquest matí als mitjans el Programa Jove Oportunitat (JOOP), que des del Departament d'Educació, amb l'objectiu ferm de no deixar cap persona enrere front aquest futur incert i canviant, s'ha impulsat.

Aquest programa de l'Institut Valencià de la Joventut, financiat pel fons Social Europeu, vol dotar a les noves generacions que per qualsevol motiu han quedat fora de l'itinerari del sistema educatiu de noves oportunitats.

«El JOOP aporta un valor diferent a l'educació convencional, ja que és una forma innovadora en la manera d'educar la persona, en el canvi d'actitud per tal d'empoderar-los perquè puguen transformar les seues vides i, per tant, la societat futura», ha expressat Fuster.

A més, ofereix l'oportunitat que siguen ells i ellesels que controlen el seu futur. Cal recordar que l'èxit professional depèn dels Soft Skills (habilitats i competències) i amb aquest programa no sols es preparen per al seus futur, sinó que els educa i forma pet ser allò que vulguen ser.

«No és un programa fàcil, però constitueix un repte per a aconseguir una vida digna per a totes aquelles persones que hi participen», ha afegit la regidora.

Per la seua part, Rovira ha assenyalat: «Són ja quatre anys on JOOP es realitza a Gandia. Iniciem la setena edició on participen cada any uns 900 joves de 16 a 21 anys amb l'objectiu de reprendre el seu itinerari acadèmic. L'èxit és evident, ja que el 65% dels participants aconsegueixen eixe objectiu».

Finalment, el orientador del programa ha detallat què es farà dins de l'aula: «Farem dinàmiques de grup per a poder agafar confiança pròpia i obtindre eixa cohesió grupal necessària. A banda, es faran dinàmiques esportives perquè potenciant l'esport es poden obtindre hàbits de vida saludable i transformar vides».