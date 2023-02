Entre 12 y 15 jóvenes con edades que van de los 16 a los 21 años de Gandia tienen desde hoy una nueva oportunidad para encontrar un itinerario que les permita encarar un futuro muy diferente al que tienen en estos momentos. Será gracias al programa Jove Oportunitat (Joop) que se desarrolla en las instalaciones de la Universitat Popular y que organiza la Concejalía de Educación, que dirige Carmen Fuster, a través del Institut Valencià de la Joventut y el fondo Social Europeo.

Este proyecto ofrece un plan de «coaching» personalizado a estos jóvenes que se encuentran en un momento en el que o bien no han acabado sus estudios obligatorios (ESO) o, si lo han hecho, no tienen muy claro cómo enfocar sus vidas a partir de ese momento y no encuentran una salida.

Josep Rodríguez es el ‘coach’ de este programa y ha explicado a Levante-EMV que sirve para «captar a jóvenes que no están motivados y no saben qué pueden estudiar» y que el objetivo es «evitar su marginación social».

En una primera fase, los y las participantes realizan una actividad grupal de «coesión social», señala Rodríguez. «Es muy importante realizar este tipo de dinámicas de grupo para que cojan confianza con ellos mismos y potenciar la autoestima». De ese modo, señala, «afrontan el proceso de una forma más fácil para ellos».

En esta fase se aborda el perfil personal de cada joven. Ese ejercicio permite crear un perfil y detectar sus particularidades y también la potencialidad que presentan, una información muy valiosa a la hora de pasar al siguiente nivel.

A partir de ese punto, las dinámicas ya son personalizadas a cada caso, según detalla Rodríguez. «Queremos encaminarlos hacia un estilo de vida saludable», explica. «También queremos potenciar si algún menor quiere estudiar, bien para finalizar la ESO, bien para hacer algún grado». En ese sentido, se les ofrecen las herramientas a las que se pueden acoger para seguir el itinerario deseado, siempre desde un punto de vista positivo y de motivación.

En ese aspecto también se busca, por ejemplo, tratar de acercarles aquello que más les gusta hacer y que podría convertirse también en una salida de estudios o profesional. Así, el programa incluye la visita a 20 empresas «con las que queremos mostrar lo que hacen los profesionales de las mismas y que comprueben si es algo que les gusta», explica Josep Rodríguez.

«El objetivo principal es reincorporarlos a la vida social, bien sea a través de los estudios, que es lo principal, o si hay algún joven al que le gusta la mecánica, el deporte o alguna otra disciplina, potenciar las herramientas para que pueda preparar una prueba de acceso».

«El Joop aporta un valor diferente a la educación convencional, ya que es una forma innovadora en la forma de educar a la persona, en el cambio de actitud para empoderarlos para que puedan transformar sus vidas y, por tanto, la sociedad futura», expresaba la concejala de Educación, Carmen Fuster. «No es un programa fácil, pero constituye un reto para conseguir una vida digna para todas aquellas personas que participan», ha añadido la concejala. Pablo Rovira es el coordinador del programa Joop y también participó ayer en la rueda de prensa de presentación que tuvo lugar ayer en el ayuntamiento.