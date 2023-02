Arriba a Fira Mercat la primera fira de l’any dedicada al vi per a poder degustar i comprar el millor vi. Vi negre, vi blanc, vi rosat, vi espumós,… tot tipus de vins es concentraran al recinte de Fira Mercat que tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 de febrer. Així ho ha anunciat la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, en roda de premsa.

Hi haurà diferents activitats durant tot el cap de setmana. S’inaugurarà divendres a les 10.30 h a l’espai Fira Mercat Gandia del Mercat Municipal del Prado i el seu horari serà de divendres i dissabte de 10.30 h a 14.00 h i de 17.30 h a 21.00 h i diumenge de 10.30 h a 14.00 h. Divendres al matí tindrà lloc un tast professional exclusiu per als hostalers de Bodegas Haya (Utiel-Requena). El dissabte, a partir de les 12 hores, ‘L'hora del Bermut’ amb música en directe.

«No és una fira específica. Hi haurà diferents tipus de vins i tapes així com activitats. Per a les copes de vi hi haurà un depòsit com sempre s’ha fet i farem tiquets de dos copes a 5€ i cinc copes a 10€.», ha comentat la regidora.

Durant el cap de setmana els visitants podran apuntar-se a diferents tastos oberts al públic organitzats per Orion Vino amb un preu de 10€. A més del vi, estarà present Juan Martínez complementant l'oferta d'activitats amb el seu curs de tall de pernil per a tots els públics. «Un serà dissabte i l’altre diumenge. Tots dos seran abans de les cates», ha afegit l’edil.

Per apuntar-se a totes les activitats cal entrar al web de Fira Mercat Gandia. (https://firamercat.gandia.org/)

Valoració d'Oulet Cerimònia

Per una altra banda i segons ha apuntat Ferrer a la Fira Cerimònia van acudir 3.500 persones. «Per a ser el tipus de fira que era, molt més específica, està molt bé la xifra de visitants». Així, segons les xifres recollides en les enquestes, la majoria dels visitants, un 81%, eren de Gandia, Grau i Platja. La resta provenien de la comarca de la Safor (17%) i un 2% de fora de la comarca.

La valoració dels visitants ha sigut d’un 9,2 i la dels expositors d’un 9,3 (ambdues puntuacions sobre 10), ha conclòs la regidora.