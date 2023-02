L’Ajuntament de Palmera organitza la III edició del III Concurs Gastronòmic de cítrics "Palmera Gastronòmica", que tindrà lloc el pròxim 6 de març al passeig de les Corts Valencianes de Palmera.

El tema principal d’aquesta edició és els "Cítrics de l’hort botànic del Bartolí", de la Fundació Todolí Citrus. Es tracta d’elements molt significatius que els cuiners i cuineres deuran emprar en l’elaboració dels seus plats i postres.

En aquesta edició, el concurs comptarà amb un jurat de primer nivell, que estarà conformat per xefs molt reputats i per periodistes gastronòmics. Entre ells cal destacar la presència de Vicent Todolí, director de la Fundació Todolí Citrus, el xef amb 3 Estrelles Michelin, Quique Dacosta; Cristina Figueira, del restaurant El Xato ubicat La Nucia, amb una Estrella Michelin; María José Martínez, del Restaurant Lienzo de València, també posseïdor d’una estrella Michelin, Manuel Alonso, del restaurant Casa Manolo, en Daimús; la directora de continguts de Gastrònoma, María Jesús Martínez y el crític gastronòmic Juan Lagardera.

L’alcalde de Palmera, Álvaro Catalá ha assegurat que aquest concurs s’està convertint en una festa molt arrelada a Palmera, que any rere any es supera gràcies a l’alta qualitat dels participants i sobretot, per l’expectació d’aquest. "Després de la pandèmia, Palmera Gastronòmica torna de la mà de la Fundació Todolí Citrus i de l’Ajuntament, com una aposta per la nostra gastronomia i com a motor del turisme i econòmic", ha explicat.

Inscripcions i premis

A aquest certamen es pot presentar qualsevol cuiner o cuinera professional. Hi haurà un premi al millor plat principal i un altre, al millor postre. El primer d’ells estarà dotat amb un diploma i un primer econòmic de 1.000€. Quant al millor postre, el guanyador/a rebrà un diploma i un premi en metàl·lic de 800 €.

Els interessats i interessades podran inscriure’s fins al 28 de febrer, a les 00 h. I tota la informació requerida deurà ser enviada a concurscitricspalmera@gmail.com