L’Ajuntament d’Oliva continua treballant en el desenvolupament urbà sostenible del seu municipi i un exemple són els avanços que experimenta en Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) que s’està elaborant des del Departament de Participació Ciutadana que dirigeix Josep Escrivà.

L’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d’actuació del Municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establierts per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal. Tot això, servirà per a avançar en el disseny d'un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, que són en definitiva els grans objectius de la planificació estratègica urbana de la UE per a la dècada 20-30.

Els objectius del PUAM són, per una banda, dotar al municipi d’una planificació estratègica que incorpore els objectius establerts per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els ODS, que van entrar en vigor el gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com ara la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes.

Per altra, a través del pla es pretén disposar d’un full de ruta d’actuacions d’àmbit municipal, participada amb la ciutadania i els agents socials, que permeta integrar les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal. Segons el regidor de Participació Ciutadana Josep Escrivà, «la participació és l’eina principal i transversal que queda incorporada de manera integrada al llarg de tot el procés i permetrà assolir amb èxit la definició del Pla Urbà d’Actuació Municipal».

El desenvolupament i l’aprovació del PUAM requereix el suport actiu de tota la ciutadania, totes les parts interessades i els agents socials del municipi. És imprescindible un diàleg basat en el consens i en processos de participació pública, clau per a l'anàlisi del conjunt de problemes, la identificació d’objectius i el disseny de mesures i propostes que siguen àmpliament acceptades per tota la ciutadania.

«El que s’està fent ara es recollir tots els processos de planificació que ja s’han realitzat i que han tingut el seu propi procés participatiu i oferir l’oportunitat d’incloure nova informació amb l’enquesta ciutadana» ha assenyalat Escrivà

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Oliva a través del Departament de Participació Ciutadana acaba d’iniciar la fase de consulta ciutadana del PUAM i ha posat a disposició de tots els veïns i veïnes una enquesta en línia per a recollir els problemes que s’identifiquen en matèria energètica, territorial, de mobilitat, de protecció i gestió dels recursos naturals, en l'àmbit de la inclusió i la cohesió social, econòmicament, d’ocupació i formació i en matèria de serveis municipals i infraestructures.

El formulari per a la identificació de reptes actuals i futurs d’Oliva està disponible al següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zLKa_hoUeCfiljQPfkJ9jZv4BgSwho8uvfJpswRy0uxxPw/viewform

Per a més informació: https://puamoliva.participacion-publica.com/va/participa_val/