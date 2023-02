He sigut un apassionat del futbol. Com a esport i concepte, jo he sentit respecte i estima. L’he practicat, ací a Gandia, durant més de vint anys en la categoria amateur del futbol d’empreses. M’hi he divertit, hi he fet amics i he respectat al contrari perquè, l’endemà, s’ havia d’anar a treballar.

Jugava en l’equip del Marti-Serra, l’empresa de transports del meu amic Juan. Ho feia amb el número 11 amb un grup d’amics que ens reuníem tots els diumenges a les 8 del matí per a jugar el partit. No hi faltava mai cap de nosaltres, encara que ploguera, encara que nevara —com passà un any. Jugàvem a futbol, i després ens n’anàvem a esmorzar al lloc de costum per a estar a migdia en casa amb la família. Jugàvem per a guanyar, però tampoc passava res si no guanyàvem. Érem molt nets en la pràctica d’este esport en el qual el contacte és pràcticament inevitable. Per això, quan s’acabava el campionat, durant l’estiu, hi havia cua d’equips que volien jugar partits amistosos contra nosaltres, perquè sabien que érem un equip molt competitiu i molt noble. Jo en aquell anys huitanta marcava molts gols, les males llengües deien que prou els vaig aconseguir fitant el fora de joc, el qual no em xiulaven, perquè les llengües viperines deien que era a causa d’haver atés mèdicament familiars d’algun dels àrbitres.

Vaig conéixer també, en els anys huitanta, el món del futbol professional, com a metge del Club de Futbol Gandia i com a professor de Medicina Esportiva de l’Escola Nacional d’Entrenadors de Futbol Juvenil. Vaig saber el que passava als vestidors, als despatxos i a la graderia, on vaig apreciar jugadors autènticament professionals, directius amb dedicació responsable i espectadors que estaven a mort amb els seus colors, però respectuosos amb l’equip contrari. Era la part estimada per mi del futbol d’aquell temps.

Però la realitat menys amable d’aquell futbol professional que vaig conèixer, aleshores, era que estava en mans de jugadors de qualitat diversa que ocupaven milers de llocs de treballs de diferent reconeixement econòmic i social, i que la fortuna d’uns pocs privilegiats que assoleixen fama i diners a penes podia tapar la gran misèria de milers de futbolistes que acabaven la seua carrera sense ofici ni benefici després de campar per clubs de cada vegada menor categoria i poder econòmic.

En aquell temps el futbol professional nacional estava en mans d’entrenadors el quals duraven en el càrrec el que tardava la grada en dirigir la mocadorada cap a la llotja presidencial.

El futbol professional nacional estava en mans de molts dirigents incompetents per a la tasca directora futbolística que tan sols buscaven la notorietat pública o curullar de vanitat l’espai del seu nom.

El futbol professional estava en mans d’espectadors que acudien al camp on podien protestar, cridar i insultar sota la gastada excusa que el públic sempre tenia la raó i això és mentida: el fet de pagar una entrada no pot donar la raó a gent que, en general, no té ni idea de futbol i que tan sols vol que guanye el seu equip.

Aleshores ja el futbol professional començava a estar en mans del suport publicitari d’unes empreses a les quals tan sols els interessa la pròpia rendibilitat econòmica i del mitjans de comunicació partidistes i mercenaris que havien d’omplir, com fora, milers de pàgines i d’espais radiofònics i televisius... Tots els dies!

Fa molts anys que no visc, directament, la realitat interna del futbol professional, però de segur que, pel que un veu i llig, no ha d’haver canviat molt.

Com espectador, excepte els tres anys que vaig ser el metge del Club de Futbol Gandia, he assistit al camp de Mestalla a la quasi totalitat dels partits jugats pel Valencia CF des de l’any 1968. Primer com abonat i des de fa molts anys com a accionista. He gaudit d’aquelles vesprades assolellades dels diumenges d’hivern i de les fantàstiques nits de la Copa de Fires i de les Copes d’Europa. He vist jugar a Mestalla als millors jugadors de la història del futbol d’Espanya i d’Europa. Posen vostés els noms que més consideren i estimen! Els he vist jugar a tots, en persona. Per a mi hi ha un per davant de tots: Lionel Messi. També, lògicament, he vist actuar a tots els jugadors emblemàtics del Valencia CF. A tots ells! Però considere David Albelda com el jugador més honrat i treballador que s’ha conegut en els darrers anys sobre la gespa del vell Mestalla.

El meu interés per acudir a Mestalla ha anat difuminant-se a mesura que han passat els anys i he anat comprovat canvis, a pitjor, en l’actitud dels espectadors i a la malaurada arribada de directius impossibles de qualificar. Hi va haver un temps que la vaig mamprendre amb els àrbitres perquè pensava que gaudien quan fent sonar el xiulet provoquen que milers i milers de persones, a l’uníson, se’n recorden de sa mare. Era un privilegi únic. Ells xiulaven i milers de persones bramaven. Quan més experiència tenien més tensaven les situacions, provocant reaccions cada vegada més violentes del públic espectador, de vegades fins a un punt que podrien ser acusats d’alteradors de l’ordre públic. No recorde bé l’època a la qual correspon esta dèria meua, però afortunadament he comprovat que els àrbitres, des de fa anys, són, en general, molt bons tècnicament i esportivament, a més a més de comptar amb les ajudes que la tecnologia a posat a la seua disposició.

Esta temporada he deixat d’anar a Mestalla. He aguantat els passes les darreres temporades pel meu net, a que li encantava el futbol. Al pobre li ha tocat viure el Valencia CF dels darrers anys. El xicon s’ha fet major i li agrada més el comboi de la gent jove i jo he aprofitat per a deixar d’anar-hi. L’esperpèntica situació que viu hui el València CF fa que, com a soci de l’entitat, senta una autèntica vergonya pel ridícul espantós que estan fent els seus dirigents en l’aparador del món. Sols quedava assabentar-se de la notícia que encapçala els mitjans de comunicació esportius dels darrers dies. El Futbol Club Barcelona ha pagat a Enríquez Negreira, un càrrec important dels àrbitres espanyols, una indecent quantitat d’euros per, segons es diu, haver fet informes d’assessorament arbitral a eixe club en un dels moments més gloriosos de la seua trajectòria futbolística, en els quals no pareixeria que li haguera fet falta rebre cap tipus d’ajuda arbitral. L’escàndol, que continua, és de proporcions majúscules. Ningú ho nega. No hi ha explicacions plausibles. No està clar si hi haurà sancions econòmiques o penals. Tot està en l’aire però la meua impressió personal és que no passarà res.

Però a mi esta ha sigut la rematada per a oblidar-me d’un esport que jo he practicat i que representava un espai amable de la meua història.

Massa interessos econòmics i de poder trauen a la llum l’agonia del futbol professional, un espectacle malaltís cobert d’una aureola de glòria fictícia.