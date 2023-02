Lo mejor está por venir», decía esta semana José Manuel Prieto en la inauguración de la sede electoral del PSOE, bautizada para la ocasión como «Espai de les idees», porque los socialistas no tienen rival en el arte de culminar sus campañas con escenografías imponentes, en equilibrio entre el realismo y el escaparatismo, que es de lo que va el marketing. ¿Puede una sede electoral ser algo más que la parada y fonda de las tropas del partido, un lugar insustancial como pocos y con ese aire incierto que despenden los locales alquilados por tres meses? Sí, puede serlo. El PSOE había convertido el no-lugar de su sede electoral en un rutilante centro de «propuestas ciudadanas» en el que todo giraba en torno al candidato Prieto y la palabra «Prieto», caligrafiada en grandes dimensiones, subrayada, y con la letra “t” atravesada por un trazo horizontal largo y muy marcado que la grafología atribuye a los caracteres firmes. Esa anécdota publicitaria no es menor en la medida en que sirve para visualizar el estado de la política local a menos de tres meses del 28-M.

Por enésima vez el PSOE volvía a tomar la delantera en la promoción de su cartel electoral bajo el principio –básico, pero reiteradamente olvidado por sus contrincantes directos- de que en política el más ligero coqueteo con el azar pasa factura. En esos refinamientos de cocina interna el PP y Compromís, recién salidos de rupturas traumáticas, siguen yendo a remolque del PSOE, tirando de ocurrencias, marchando fatigosamente sobre sus escabechinas y haciéndose la pregunta leninista clásica: «¿Qué hacer?». Si Juan Carlos Moragues estrenaba hace dos semanas asesor de campaña poniendo en circulación octavillas cuya tipografía y mensaje sobre «los impuestos socialistas» nos devolvían a los mítines de Fraga contra el peligro rojo cosecha del 82, la nueva lideresa de Compromís (que ni siquiera ha empezado a hacer campaña) decía en la tele local que los cismas de partido no le interesan a la gente. Portentoso.

«Lo mejor está por venir», anunciaba Prieto, que venía de presentar/capitalizar los presupuestos y que en el último tramo de la carrera electoral puede permitirse situarse por encima de las siglas de su partido, firmar la campaña con su apellido y presentarse más que como un candidato como una extensión orgánica de la ciudad. No es extraño que el alcalde dijese hace dos meses «Represento un proyecto de ciudad, no de siglas», y que ahora exhiba su firma como prueba de que encarna lo contrario de las políticas apaches del PP y los folletines de Compromís: la continuidad de la estabilidad institucional, la garantía de cabezas frías. Se puede estar o no a favor del desarrollo de la larga campaña iniciada hace más de un año por el PSOE y de la construcción de Prieto como personaje público, pero nadie puede decir que no ha sido un éxito, que haya fallado el engranaje del partido o, más allá de que se compartan o no algunas de sus decisiones, que el alcalde haya resultado un fiasco.

¿Lo mejor está por venir? En cualquier caso, únicamente José Manuel Prieto da la impresión de «conocer hasta el máximo la cantidad de futuro que se puede integrar en el presente», como decía Víctor Hugo para explicar el secreto de los gobiernos sólidos. Todo el mundo, dentro y fuera de su partido, abiertamente o a regañadientes, admite la inteligencia política del alcalde, que el lunes presentaba a la independiente Balbina Sendra, la directora del Palau Ducal, como número dos de la lista del PSOE y añade a la candidatura socialista la vitola borgiana y las sugestiones de la tradición. El PSOE ha apostado por conectar emblemas de la identidad colectiva con las urnas y por eso ha reservado el tercer puesto de la lista a otro independiente, Jesús Naveiro, excapitán del CF Gandia, dos operaciones de alta cirugía electoral que renuevan la candidatura socialista sin alterar su estructura de partido.

Mientras tanto, la lista del PP de Moragues sigue en blanco, aunque ya se sabe que Víctor Soler no estará en ella, y lo más llamativo de la de Compromís es la desaparición total de los candidatos independientes, en claro contraste con la 2019. Por otra parte, la no desmentida aventura psicodélica de Alandete en connivencia con partidos zombis continúa sin resolverse, aunque su obvia incompatibilidad, por lo menos estética, con el cargo de vicealcalde y el respeto a la ciudadanía no inquiete en absoluto al interesado.

Frente a tan bizarro cuadro que, como diría Josep Torrent, parece «el ejército de Pancho Villa, pero sin Pancho Villa» forzosamente ha de destacar el único partido con representación municipal que no ha caído en fracturas internas, ha embridado desde hace ocho años la hacienda pública, cuyo líder cuenta con un proyecto de ciudad que va más allá de un puñado de frases hechas y hoy representa sin discusión la normalidad institucional. Si nadie le hace sombra a José Manuel Prieto sus contrincantes políticos deberían preguntarse por qué.