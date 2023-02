Aquest divendres s'han donat per acabades les obres d’ampliació del Centre Social de Sant Vicent d’Oliva, que a partir d'ara oferirà un millor servei i atenció a les persones usuàries. Aquesta ampliació s'ha realitzat sota la supervisió del Departament de Benestar Social, dirigit per Yolanda Navarro.

Gràcies a la inversió en recursos destinats a l’Atenció Primària Social per part de la Generalitat Valenciana i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la plantilla del Departament de Benestar Social d’Oliva ha augmentat els últims anys considerablement, cosa que ha provocat la saturació de l'espai; un espai que es quedava menut per a albergar a l’equip base que exigeix la mateixa conselleria, motiu principal per a l’execució de les obres d’ampliació del Centre Social de Sant Vicent i així, oferir un millor servei a totes les persones usuàries i a les professionals que desenvolupen la seua tasca.

Aquesta ampliació comptava un pressupost de 250.000 €, que ha estat cofinançat per l’Ajuntament d’Oliva (amb una dotació de 75.000) i la Conselleria de Polítiques Inclusives (amb una dotació de 175.000 €).

L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer ha explicat que: "Abans de començar l’obra, les persones treballadores tenien dificultats per a poder treballar en unes condicions òptimes. Gràcies a aquesta ampliació, el Centre Social de Sant Vicent ofereix la confidencialitat que requereixen les persones que en fan ús".

Per altra banda, la regidora de Benestar Social, Yolanda Navarro, ha assegurat que aquesta ampliació era molt necessària i per fi, és una realitat. "Malauradament, cada dia hi ha més persones que utilitzen el Departament de Benestar Social i mereixen un tracte humanitari i igualitari. I amb aquesta remodelació, donem solució a una problemàtica d’espai i també de drets humans. Les usuàries i usuaris mereixen privacitat i també sentir-se acollits a les dependències municipals", ha afirmat la regidora de Benestar Social.