Després del llançament del single ‘Mon Vetlatori’, al novembre, que va ser un èxit de crítica i de visites a les xarxes, La Maria -nom artístic de Maria Bertomeu- presenta aquest divendres, 24 de febrer, el seu brutal àlbum debut "L’Assumpció".

Ací, la cantant d’Oliva de veu hipnòtica, brinda 8 peces produïdes per Tono Hurtado on la barreja de sons orgànics i electrònics mantenen un diàleg inevitablement addictiu. De la mà de la discogràfica Propaganda pel Fet, La Maria porta el debut discogràfic conformat per 5 peces pròpies, una adaptació brodada d’"Arranquen vinyes" i dues sorpreses en forma de pròleg i epíleg, un emotiu homenatge a les seues iaies.

Les cançons estan inspirades en estructures del cant valencià i motius de la música tradicional. Una coherència folklòrica, la qual evoluciona, convertit-se en la inconfusible i irresistible proposta que La Maria ens fa.

Jove però alhora inclassificable sota els paràmetres de la corrua de trets definitoris generacionals, La Maria trenca els motlles artístics que sovint atribuïm al cant d’estil valencià.

Amb formació musical ancorada a l’escola de música d’Oliva des dels 6 anys i amb l’especialitat de Cant Valencià pel Conservatori José Manuel Izquierdo de Catarroja, amb Xavier de Bétera com a mestre, La Maria brinda amb aquest àlbum debut una oportunitat única de desfer-nos dels clixés del fet tradicional valencià tal i com l’hem entès fins ara.

Alhora, s’inscriu en una nova fornada d’artistes que arreu dels territoris de parla catalana assumeixen la tradició com la millor eina d’hui dia per la innovació, i per convertir la música tradicional, de nou, en la més popular de les nostres músiques.

La Maria actuarà al Centre Polivalent de la seva localitat el dia 10 de març per presentar el primer disc.