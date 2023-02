La plaça Major de l'Ajuntament de Gandia ha acollit aquest matí la presentació dels cotxes oficials de les Falleres Majors per a aquest any. Es tracta de dos vehicles de la marca Mazda cedits per Moll Motors. Els dos models, idèntics i de color roig, facilitaran i faran més còmodes els desplaçaments de les Falleres Majors durant les festes.

"Vull agrair a la Federació de Falles la tasca que fa per arrelar a les empreses a la festa, ja que des de fa molts anys la relació entre les falles i el món econòmic és forta i això referencia dues coses: que la festa té capil·laritat a la ciutat i que mou un gran percentatge d'economia", ha declarat José Manuel Prieto, alcalde de Gandia. A més, s'ha mostrat content que "hi haja empreses com Moll Motors, pionera i puntera a la nostra ciutat, aposten per continuar incrementant una part de la nostra identitat i ànima i, com no, de la nostra economia".

Victor Moll, gerent de Moll Motors, ha expressat el seu orgull per poder col·laborar any rere any amb la Federació de Falles de Gandia: "Són ja 16 edicions i és un plaer mantenir la relació amb les falles. Espere que Marta i Maria estiguen contentes de desplaçar-se amb els dos vehicles i a més aquest és el nostre 60 aniversari i estem molt feliços de col·laborar amb tota mena d'actes a la ciutat".

Javier Moll, gerent de Moll Motors, ha explicat les característiques dels dos cotxes: "Enguany hem triat uns Mazda híbrids per a poder desplaçar-se a qualsevol lloc respectant el medi ambient. El model és un CX5 amb les versions renovades per a poder estar ben còmodes".

El president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, ha recalcat l'agraïment a l'empresa Moll Motors: "Ells són la nostra família fallera. La meua ambició des que sóc president era crear eixe entorn en el qual un grup de gent que estan al voltant de les falles se sentiren com a casa i la seua actitud és fantàstica".

Finalment, la Fallera Major, Marta Millet, ha agraït l'amabilitat de l'empresa automobilística i ha afirmat que "és un orgull que ens deixen aquests cotxes, els hem vist i són molt còmodes".