Liduvina Gil, Vicent Mascarell, Miguel Ángel Picornell, Lydia Morant y Salvador Gregori, un quinteto que bien podría considerarse como un pilar de la gestión en el Gobierno local de Gandia, repetirá, en puestos de salida, en la candidatura para las próximas elecciones que este domingo aprobará la asamblea del PSPV-PSOE de Gandia.

Así lo ha querido el candidato a la alcaldía, José Manuel Prieto, que desde hace días, en contacto con su núcleo de colaboradores más estrecho, cerró la relación de 25 personas, las mismas que integran la Corporación municipal, si bien ha logrado mantener el «secreto» sobre algunos de los fichajes para anunciarlos de forma intermitente.

Con el mantenimiento de este núcleo duro el alcalde y candidato quiere asegurar la continuidad en muchos ámbitos de la gestión que considera que han funcionado bien. Liduvina Gil, que lleva 16 años en el consistorio, no solo figura entre las políticas más conocidas de la ciudad, sino que ha impulsado proyectos clave, incluso pioneros, en el área de Sanidad.

Vicent Mascarell, concejal y reponsable de Hacienda en la Diputació de València, no solo sigue siendo uno de los enlaces clave entre el partido y las instituciones, sino que ha conseguido importantes proyectos para relanzar a Gandia como destino turístico.

De Salvador Gregori el mejor aval es su conocimiento de la arquitectura financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de Gandia, que requerirá de mucha contención durante muchos años para ir pagando la deuda sin que se perciba en la prestación de servicios básicos, de ahí que Prieto haya decidido asegurar ese puesto clave de la gestión.

Picornell, que lleva Servicios Urbanos y es delegado para asuntos de la Semana Santa, y Lydia Morant, al frente del área de Deportes, aportan, además de no estar «quemados» en sus áreas, el hecho de mantener buenas relaciones con entidades locales.

De los puestos de salida de la candidatura saltarán con toda probabilidad los concejales Nacho Arnau, Carmen Fuster, Amparo Victoria y Juana Navarro.

Como se ha anunciado esta misma semana, las nuevas incorporaciones son Balbina Sendra, directora del Palau Ducal de Gandia, que irá de dos en la lista. Jesús Naveiro, profesor y exjugador del CF Gandia, de tres. Prieto también ha revelado que Maribel Codina, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Gandia, ha aceptado ser la número 8 de esa candidatura. «Cuando me dijo que quería que formara parte de su equipo me dejó sin palabras», ha señalado Codina, quien ha añadido que «lo que más me motiva es trabajar por la mejora de las personas de Gandia».

El alcalde y el partido al que pertenece han apostado claramente por combinar experiencia en la gestión municipal con nuevas incorporaciones, de manera que, en caso de repetir en el Gobierno local, facilita mucho la continuidad de las políticas y la aportación de nuevas ideas y modos de ver y resolver los problemas.