¿Qué particularidades ha detectado que tiene la comarca de la Safor a nivel sanitario?

Se trata de un departamento de costa, turístico y eso en verano supone una cantidad muy importante de gente a la que atender. Hay otra particularidad: Tras la pandemia, gentes personas propietarias de segundas residencias, que antes pasaban dos o tres meses al año aquí, ahora ha venido a vivir, son desplazadas pero están muchos meses al año, por lo tanto la población flotante ha aumentado de forma considerable.

Esa particularidad de ser un destino de costa también hace necesaria la existencia de los consultorios auxiliares en la playa, que mucha gente reclama que estén abiertos todo el año. ¿Es viable?

La pregunta es si es eficiente. Seguramente, no. Porque no vamos a poder atender todos los días a un número pequeño de gente que vive en una playa, sería una apertura a tiempo parcial. Eso significa que, tal vez, cuando necesitan la atención es un día en el que no se abre el consultorio e igualmente deben ir al centro de salud de referencia, pues, francamente, no es eficiente. Cuando los recursos no son ilimitados se deben destinar en aquellos puestos donde son más eficientes y en el caso de los consultorios de la playa no lo son.

¿Cómo fueron los meses de la pandemia?

En aquellos momentos yo estaba en la dirección de Atención Primaria pero fueron meses muy duros. Los profesionales tenían miedo y también la población. Pero, por otra parte, todo el mundo estaba muy sensibilizado con el tema y parecía que remábamos en la misma dirección. Eso visto en retrospectiva, suavizó el entendimiento por parte de la población y esa implicación por parte de los profesionales. Ahora, estamos viviendo la gestión de la pospandemia y está resultando muy dura porque hay algunas enfermedades que se han quedado un poco apartadas y se deben atender, pero también porque se ha generado un exceso de demanda que a lo mejor no resulta tan justificable. La gente tiene más miedo y acude más a los servicios sanitarios y eso está generando colas.

¿La ciudadanía se ha olvidado de los aplausos en los balcones de aquellos días?

Sí, los profesionales sanitarios y no sanitarios están trabajando mucho, tanto en atención primaria como hospitales y esa paciencia y sensibilidad de entonces, ahora, en algunos casos que no son la mayoría pero son los que más ruido hace, se han transformado en exigencia y a veces en un tono un poco duro. La mayoría de la gente es comprensiva y correcta pero el grupo que no lo es tanto hace mucho ruido.

¿Cómo está respondiendo la gente en la cuarta dosis de la vacuna?

Hace ya meses que empezó. Primero, en la población de 80 años, fueron los equipos de atención primaria los que fueron proactivos llamando a a las personas, mientras que por debajo de esa edad se dejó abierto para que población cogiera cita en su centro para vacunarse. Debido a que ya la enfermedad no es tan grave, tenemos una media de 4-5 ingresados de covid a la semana, ha hecho que la gente se relaje y hemos cambiado de estrategia. Ahora, en lugar de dejar a cargo de la población que coja cita, en el grupo de más de 50 estamos enviando sms y la respuesta aquí ha sido mucho mejor, con miles de vacunados a la semana.

Esa relajación en la vacunación, ¿qué consecuencias podría tener?

Si no tuviéramos un grupo importante vacunado, a largo plazo podría hacer que, si hay cambios en la mutación del virus, la enfermedad grave pudiera tener repercusión. Lo que interesa es que la gente se vacune y, que allá donde haya espacios que no estén bien ventilados y haya mucha gente se ponga mascarilla, no solo por la covid, sino porque ayuda a prevenir otras enfermedades de transmisión respiratoria.

Hablemos de infraestructuras. ¿Se mantiene el plazo de marzo-abril para abrir el Espai Sanitari Roís de Corella?

La empresa sí que confía en cumplirlo, y así nos lo transmitió. Una vez acaben los trabajos, hay que equiparlo. Nosotros ya tenemos en marcha las contrataciones de equipamientos y después hacer los traslados.

¿Qué beneficios asistenciales ofrece el nuevo espacio?

Son tres edificios: uno es el de Salud Pública, donde ganarán los profesionales que trabajan en este departamento, que actualmente están en un edificio cedido del ayuntamiento que ya muestra carencias. Otro edificio es el que albergará la Unidad de Salud Mental y rehabilitación. Los pacientes que hacen uso de este servicio lo tendrán más próximo e integrado, será una mejora importante. Y después, el centro de salud es donde más se notará la mejoría porque uno de los principales problemas que tenemos en cuanto a infraestructuras es que el centro de salud de Beniopa se ha quedado pequeño hace años para la población que atiende, pero también para los profesionales que trabajan. La plantilla ha ido aumentando y el edificio no crece al ritmo que crece la plantilla.

El Espai Sanitari Roís de Corella es una inversión importante que ha realizado la Generalitat en materia de sanidad en la comarca, pero se complementa con otros avances que se están implementando en el hospital que están situándolo como uno de los punteros en la Comunitat Valenciana.

Sí, y cabe recordar que, en primaria, además del Espai Roís de Corella, el Centro de Salud de Sant Francesc de Oliva está en fase de licitación. Es una infraestructura necesaria ya que el actual hace años que se ha quedado pequeño. Ha costado el tema burocrático pero ahora ya está avanzado. Estos proyectos se suman a las mejoras que se han ido haciendo y seguirán haciéndose en los centros de salud. En cuanto al hospital, una de las principales actuaciones es el acelerador lineal que es para lo que se está construyendo en búnker. También tenemos en marcha una segunda resonancia que hará que el hospital doble este servicio. Cuanto más equipamiento tengamos, más cosas podemos ofrecer a nuestros usuarios. Pero sin que sea tan vistoso, los servicios hospitalarios están continuamente haciendo mejoras en sus técnicas, como las que se han implantado en cirugía traumatológica, en oncología, digestivo, donde se están practicando técnicas endoscópicas novedosas, el laboratorio va implantando técnicas nuevas, etc.

Todo eso también necesita de una implicación por parte de los profesionales de querer mejorar a nivel profesional y no estancarse.

Efectivamente, y es fundamental. Cuando uno se acomoda y hace las cosas como toda la vida no incorporamos técnicas nuevas y esa implicación existe no solo en el hospital sino también en el Atención Primaria. Hace poco empezaba un proyecto nuevo para mujeres embarazadas en la piscina de Miramar, cedida por el ayuntamiento, para que ha nacido de las matronas de Atención Primaria. Continuamente los médicos de primaria se están actualizando, la enfermería está utilizando técnicas nuevas y hasta el personal de apoyo como son el personal de mostrador, TCAE están en continuo proceso de aprendizaje para aplicar las mejores técnicas para, por ejemplo, la gestión de colas.

¿Qué es lo que mueve a los profesionales a salir de esa zona de confort?

El profesional sanitario tiene vocación y parte de ella está el aprendizaje continuo y en sentirse satisfecho en la atención que presta. Además, está el poder comprobar que cosas que funcionan en otros lugares funcionan aquí también o intentar ser punteros. Forma parte de la profesión médica y comprueban también la respuesta de los pacientes. Por ejemplo, el acompañamiento en las cesáreas, la gente lo agradece tanto que los propios ginecólogos lo agradecen. Fomenta que apliques en otros aspectos cosas que generan esa satisfacción.

¿Cree que la atención primaria es la gran desconocida? La gente no sabe que es mucho más que ese lugar al que se acude cuando uno se encuentra mal.

Efectivamente. El centro de salud, como la propia palabra dice, debería un espacio para hacer salud, no solo donde se atiende la enfermedad. En los últimos años hay un aumento de demanda en atención primaria en particular y vemos que es por muchos aspectos de la vida diaria que parece que se convierten en enfermedad. Hablamos de frustraciones que nos pasan todos los días y que se perciben como enfermedad, cuestiones que son más emocionales. Esto es multifactorial, la población está envejeciendo y cuando uno envejece necesita más atención. Pero también hay muchas personas que están solas, y la gente cuando está sola se siente más todo lo que le ocurre. En los últimos años estamos viendo muchos casos de soledad no deseada y esto está haciendo que se medicalicen muchas cuestiones. Se trata de dolencias que antes nos tratábamos las personas, y para las que ahora se acude al centro de salud. A esto se le suma que, además, también hemos creado la cultura de la inmediatez. Las citas con respecto a la pandemia de personas de rango de edad de entre 25 y 45 años, sanas, han aumentado en un 20%. A lo mejor consultan porque tienen temor y, por ejemplo, si un resfriado tiene unos días de duración y al tercer día aún hay tos, no hace falta ir al médico a decirle que aún tienes tos. Así que el envejecimiento más este tipo de procesos más banales hacen que aumente el número de pacientes. En ese aspecto, estamos trabajando varias vías desde Atención Primaria: una de ellas es el abordaje a la cronicidad, que es la gente a la que verdaderamente le hace falta. Aquí la dirección actual está poniendo mucho empeño de forma multifactorial. También estamos trabajando en programas de autocuidado, es decir, saber identificar señales de alarma, cuándo se debe hacer ir al médico o urgencias o no, y, después, estamos trabajando en la salud comunitaria, que es una apuesta fuerte. Dentro de ese trabajo tenemos el programa Camina en Gandia, Oliva, Tavernes, Barx, Villalonga, Almoines o Bellreguard, entre otros. Con eso conseguimos que la gente haga ejercicio, se sienta acompañada y socialice, que tenga un grupo de personas con las que apoyarse. Tenemos el programa como el CuidAC, o el de de acompañamiento emocional «Dones Llum».

A la administración siempre hay que exigirle que destine recursos a la sociedad pero, ¿cómo deben actuar los usuarios para evitar ese ‘colapso’ que siempre se denuncia?

Promover la educación sanitaria es necesario en institutos, colegios y también en que la gente mayor sepa cómo cuidarse algunas cosas, cómo detectar signos de alarma para no ir a los centros sanitarios. En la medida que estas cuestiones banales sean tratadas por uno mismo vamos a dejar más libre las citas para que puedan ser atendidas las personas que lo necesitan. Es un círculo vicioso: si cosas que no son tan necesarias acuden al sistema sanitario, las que son importantes tienen un poco más de retraso. La administración debe poner los medios razonables para que la gente esté atendida correctamente y la población debe hacer un uso adecuado de esos recursos.

En el caso del departamento de salud de Gandia, ¿la administración ha puesto esos medios?

Siempre hace falta algo más, claro. La Conselleria de Sanidad ha creado una cantidad de plazas muy importante y eso ha hecho que de algunas especialidades concretas haya personas que tengan más oportunidad de trabajar más cerca de sus domicilios. Esa situación ha provocado que en el caso del departamento de salud de Gandia haya alguna plaza por cubrir. Eso está resultando un handicap que estamos intentando paliar organizando de otra forma, con la implicación de los profesionales, etc. Nos cabrían algo más de profesionales, pero somos conscientes que el esfuerzo que se han hecho estos dos últimos años es enorme respecto a lo que era tradicional. También están entrando otros profesionales que no tenían tanto peso, como por ejemplo los trabajadores sociales. Antes había muy pocos y han aumentado, tanto en hospital como en primaria. Cada vez más, se entremezclan las necesidades sanitarias con las sociales. En los dos ámbitos estamos observando continuamente que problemas que realmente son de índole social se transforman en un problema de salud. A veces tenemos a personas que están ingresadas en el hospital y ya están para volver a casa, pero ese ingreso se alarga porque tienen unas condiciones sociales desfavorables. Eso provoca que estemos ocupando espacios que necesitan otros personas que tienen otras situaciones urgentes. En atención primaria también se ve que muchas de las demandas de salud que hay verdaderamente son un problema social.

El hospital de Gandia es uno de los que menor tiempo de espera para operarse tiene. ¿Qué trabajo hay detrás para lograr esas cifras?

A mí me gusta ser prudente en este tema, porque realmente tenemos lista de espera. Esto son mediciones globales y algunas especialidades están más ligeras pero hay otras en las que hay una lista de espera larga y para el usuario que está pendiente de una intervención lo vive de otra forma. Es una apuesta muy importante del equipo directivo actual el intentar visibilizar esta lista de espera, reconducirla, reorganizar agendas y citas. A nivel de informática se está trabajando de forma potente en ese sentido, se están cambiando algunas fórmulas de organización para aligerar este problema.

En el último año se ha experimentado un incremento importante de las atenciones en psiquatría pediátrica. ¿A qué se debe?

Sí, es cierto. Cualquier persona responsable de centros educativos, sobre todo de institutos, comenta que patologías que el alumnado tenía anteriormente esporádicamente, ahora supone un problema importante. La pediatría de atención primaria también detecta muchos casos. Imagino que tiene que ver los cambios de vida, las redes sociales, las pantallas, el socializar menos, es posible que eso esté influyendo. En la pandemia, una tendencia que ya estaba al alza, es posible que la haya acelerado. Lo que estamos intentando hacer es una reorganización del servicio de salud mental de forma que cada zona básica de salud tenga un equipo de psiquiatra, psicólogo y enfermero que sea referente de esa zona para que haya una comunicación más fluida entre los profesionales para abordar de manera más ágil posible también este problema.

¿Es importante la visibilización?

Sí, seguramente si. El hecho de que se vaya quitando el estigma que ha tenido durante muchos años el tema de la salud mental hace que unas personas en otros momentos se lo habrían quedado para ellos o lo habrían sufrido solas, ahora piden ayuda e intentan que algún profesional les ayude.