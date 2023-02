El Reial Monestir de Sant Jeroni de Cotalba a Alfauir ha acollit la entrega dels diplomes SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola a Destinacions). Una trobada que ha servit per a reconéixer els grups de millora del SICTED en matèria de Sostenibilitat i Economia Circular, Accessibilitat i Creació de Productes i Experiències en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística 2021-2023, finançat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme mitjançant la Secretaria d'Estat de Turisme, Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Gandia.

Es van lliurar 10 diplomes a empreses de nova distinció i 42 diplomes d'empreses que han renovat el segell. Pel que fa als reconeixements dels grups de millora, es van atorgar 25 del grup de sostenibilitat turística, 18 de creació d'experiències turístiques i 23 d'accessibilitat universal.

L'acte, al qual van assistir representants del sector turístic i institucionals de tota la comarca, va comptar amb les intervencions la directora General de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí; el regidor de turisme, Vicent Mascarell, i de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

Durant la seua intervenció, Rosana Seguí ha afirmat que els premis SICTED tenen "molta importància al comerç i el turisme a la nostra comarca. Les empreses locals que han obtingut aquests premis són les que poden proporcionar experiències úniques i autèntiques als visitants" i destacava que el sistema SICTED fomenta la millora contínua al sector turístic per la qual cosa "es millora la qualitat de vida dels residents locals per a poder impulsar l'economia. Els premis SICTED són una eina valuosa i necessària tant pel comerç com pel turisme a La Safor".

Vicent Mascarell ha volgut destacar el fet que la gala haja eixit de Gandia com una aposta que cerca un doble missatge. D'una banda, que Gandia com a destinació turística va més enllà del mateix terme, de la nostra platja i del nostre patrimoni. "La suma de diferents ofertes i realitats ens fa millors. Som més forts i ens enriquim més amb altres iniciatives empresarials o gastronòmiques que hi ha més enllà de Gandia".Per altra banda, "hem vingut ací pel lloc en si. La monumentalitat, la necessitat de reivindicar l'espai lligat a la història de la nostra comarca. És possible fer negoci des d'una mirada sostenible i innovadora".

Finalment, José Manuel Prieto ha incidit que Gandia és la ciutat valenciana amb més distincions SICTED i que aquesta aposta "parla bé de dos valors que volia referenciar: el primer és fer molt millor el que ja fem molt bé. El turisme és el senyal d'identitat de Gandia, però també el comerç. El segon, el de la tenacitat i la superació, que va a l'esperit dels emprenedors i emprenedores que continuen alçant la persiana cada dia. Per mi és un honor referenciar el lideratge i la capitalitat d'una ciutat que incorpora el vector de transgredir termes municipals, una ciutat hospitalària i amb la façana de paisatge de la millor platja d'Espanya".